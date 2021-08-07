تطوير وسيلة جديدة للكشف عن كورونا بمختلف سلالاته

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

تتواصل الدراسات والأبحاث لتطوير آليات جديدة لمواجهة فيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم.

تمكن باحث مصري من جامعة بني سويف، بالتعاون مع فريق بحثي ياباني من تطوير وسيلة جديدة قابلة للتطبيق على المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بمختلف سلالاته.

“منصور حسن” رئيس جامعة بني سويف قال: إن “الباحث الرئيسي للفريق هو الدكتور أحمد نبيل أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية، من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وهو باحث زمالة ما بعد الدكتوراه – فريق التشخيص- مجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد القومي لعلوم المواد- توسكولا – اليابان”.

وأبدى رئيس الجامعة المصرية فخره بما ينجزه باحثي جامعة بني سويف، ولا سيما أن هذا الحدث قد حظي باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام في اليابان.

يذكر أن البروفيسور”متسيهورو إيبارا” مدير الفريق البحثي، أعلن اليوم الجمعة عن تطوير استراتيجية جديدة للكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبي الكاذب التي تواجه المتخصصين في الوقت الراهن استعدادا للموجة القادمة من الفيروس التي يتوقع أن تكون شديدة.

وكانت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، قد نجحت في تطوير تصميم جهاز (PCR ) أو ما يعرف بجهاز “تفاعل البوليميراز المتسلسل”، للكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، كما يستخدم في تشخيص الإصابة الفيروسية للعديد من الفيروسات سواء كانت مرتبطة بالإنفلونزا أو نقص المناعة المكتسبة والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي، ومن بينها “كورونا”.