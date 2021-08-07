بينها الريحان.. هذه النباتات الـ5 ستحميك من البعوض

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

الحشرات خلال فصل الصيف تعتبر من أسوأ ما يمكن أن يواجهه أي شخص، لا سيما في فترة الليل، وفي هذا السياق، عرضت بوابة “أخبار اليوم” 5 نباتات يمكنها طرد الحشرات الطائرة مثل البعوض، بطريقة طبيعية وآمنة بطبيعة الحال.

الريحان

يعد من الأعشاب ذات الرائحته الجميلة، كما أن له فوائده الصحية، واستخدامه نوع من التوابل في الكثير من الأطعمة، وإضافة إلى ذلك يمكنه أيضا إبعاد البعوض عن بيتك.

اللافندر

يدخل في صناعة العطور، حيث تعمل رائحته على إشعار الإنسان بالاسترخاء، لكنه من ناحية أخرى يبعد البعوض عن المنزل، هذا بالإضافة إلى مذاقه الرائع مع الشاي.

النعناع

يمتاز باستخدام مزدوج فيما يتعلق بالبعوض، حيث أن النعناع ليس مفيدا فقط في طرد البعوض بل يعمل أيضا على تخفيف لدغاته المسببة للحكة.

إكليل الجبل

تعرف هذه العشبة بأنها أحد التوابل الشعبية إذ تدخل في عديد من الأطباق، وكذلك تساعد على إبعاد حشرات كثيرة عن منزلك.

أوراق الليمون

له تأثير جيد في إبعاد البعوض حيث تحتوي على نسبة عالية من زيت “السترال”، الذي يساعد على طرد هذه الحشرات المزعجة.