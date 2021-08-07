خلال هذه المدة.. لقاحات كورونا تنقذ ألمانيا من 38 ألف وفاة

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع آلاف الوفيات المتوقعة في ألمانيا.



وكتب مُعدو التحليل الذي نُشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "بياناتنا المقدمة هنا تثبت الفائدة البارزة للتطعيم ضد كورونا خلال الستة أشهر ونصف الأولى من حملة التطعيم في ألمانيا في عام 2021".

وأوضح المحللون أنه وفقا للحسابات النموذجية، حال التطعيم دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق موجة كورونا الثالثة.

ويُقدر عدد الحالات التي حال التطعيم دون إصابتها بكورونا بأكثر من 706 آلاف حالة، وعدد المرضى الذين حالت حملة التطعيم دون دخولهم المستشفى بأكثر من 76600 حالة، والذين حالت حملة التطعيم دون دخولهم العناية المركزة بأقل من 20 ألف حالة.

وجاء في بيان المعهد: "تُظهر الفاعلية العالية لحملة التلقيح ضد كورونا بشكل مثير للإعجاب أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة".

وأشار المعهد إلى أن ألمانيا حاليا في بداية الموجة الرابعة، مؤكدا ضرورة زيادة نسبة المطعمين بين السكان في أسرع وقت ممكن، من أجل الحفاظ على مدى الموجة الرابعة منخفضا قدر الإمكان.

ومن أجل التحليل، قام الخبراء بوضع نموذج لسيناريو يتضمن حملة التطعيم وآخر بدونها. وأظهر التحليل أن الحالات المسجلة فعليا تختلف عن الحالات التي يحسبها النموذج.

ويشير المعهد أيضا إلى أنه تم تضمين العديد من المعايير والافتراضات مع بعض أوجه عدم اليقين، مثل تأثير تحديد أولويات التطعيم. وافترض النموذج أيضا أن جميع اللقاحات المتاحة يُجرى استخدامها دون تأخير، وجاء في التحليل: "يُفترض أيضا أنه ليس بالإمكان اتخاذ أي تدابير أخرى لمواجهة الجائحة بدون حملة التطعيم، بخلاف التدابير غير الدوائية الحالية".