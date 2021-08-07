شكرا لقرائتكم بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر، حلمي عبد الباقي، أنه سيجري استدعاء مغني المهرجانات الشهير عمر كمال والتحقيق معه في واقعة استعمال "لفظ خارج" في إحدى أغنياته.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب من خلال لجنة التحقيقات في النقابة، وعرض قرار اللجنة على مجلس الإدارة برئاسة الفنان هاني شاكر لاتخاذ القرار النهائي، وذلك بحسب ما تداولته مواقع وصحف محلية.

مادة اعلانية

وكان كمال الذي شارك في أغنية "بنت الجيران" الشهيرة، قد أحدث جدلاً واسعاً إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوَّراً له في إحدى حفلاته وهو يستبدل بكلمات إحدى أغنياته ألفاظاً خارجة.

"السمع أخلاق"

بدوره، شن نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، هجوماً على مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عدوية شعبان عبد الرحيم، مقطع فيديو من الأغنية وعلق قائلًا: "السمع أخلاق لأن الفن في كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل دة الأخلاق".

كما أضاف: "إحنا بقينا في زمن ولا في فن ولا في حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلمو نفسهم ومش عارفين يتعدلو ويبقو بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلة أدب، اللهم لا شماته في الناس".

جدير بالذكر أن أزمات عمر كمال مع نقابة الموسيقيين كثرت من ظهوره على الساحة، وكان مهددًا بالشطب قبل أن يدخل اختبارات النقابة ويحصل على عضوية منتسبة منحته حق الغناء فى الأماكن العامة.