شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 4 فيتامينات لبشرة صحية ومحاربة التجاعيد والشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات ضرورية لعمل الجسم، ويمكن أن يكون لنقص الفيتامينات آثار سلبية على الجسم كله بما في ذلك الجلد، ومن السهل الحصول على مكملات الفيتامينات، وطالما لا تفرط فى استهلاكها لن يكون لها أي آثار ضارة على صحتك، فقط تأكد من استشارة طبيبك قبل تناولها، ويرصد التقرير المنشور بموقع "إكسبريس" 4 فيتامينات للحصول على بشرة أفضل.

فيتامين د

ينتج الجسم فيتامين (د) عندما يمتص الجلد ضوء الشمس ثم يمتصه الكبد والكلى وينتقل في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في تكوين خلايا صحية، يمكن أن يساعد فيتامين (د) في الحفاظ على بشرة شابة وأكثر إشراقًا، حيث يساعد البشرة على تجديد الخلايا ويمنحك توهجًا صحيًا.

المكملات الغذائية رخيصة الثمن ويسهل العثور عليها، أو يمكنك التوجه للخارج والحصول على فيتامين (د) من التعرض لبعض أشعة الشمس لمدة عشر دقائق على الأقل للحصول على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين.

فيتامين C

يوجد فيتامين سي بمستويات عالية في البشرة وهو ضروري للحفاظ على بشرة مشرقة وصحية، يساعد فيتامين C في درء علامات الشيخوخة لأنه يلعب دورًا حيويًا في تخليق الكولاجين، مما يعني أن التجاعيد تظهر أقل ويشفى الضرر الذي يلحق بالطبقة الخارجية من الجلد بسرعة، يحتوي فيتامين سى أيضًا على خصائص مقاومة للسرطان لأنه غنى بمضادات الأكسدة.

فيتامين E

فيتامين E المعروف أيضًا باسم فيتامين "ه" غنى بمضادات الأكسدة، ومن وظائفه الرئيسية في الجسم المساعدة في الإصلاح والحماية من أضرار أشعة الشمس، يمتص فيتامين هـ الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس عند وضعه على الجلد، مما يساعد على تقليل فرص ظهور البقع الداكنة والتجاعيد.

يتم إنتاج فيتامين (هـ) بشكل طبيعي من خلال الزهم، لذلك إذا كانت بشرتك أكثر جفافاً، يمكن أن يساعد فيتامين (هـ) في مواجهة نقص الزهم على الجلد.

فيتامين K

فيتامين (ك) ضروري لعمليات الجسم عند تخثر الدم، مما يجعله ضروريًا لمن يعانون من أمراض جلدية معينة، يمكن أن يساعد فيتامين ك في علاج الندبات والأوردة العنكبوتية والبقع الداكنة وعلامات التمدد والهالات السوداء تحت عينيك.

في حين أن البحث في فيتامين ك محدود، كثيرًا ما يستخدم الأطباء الكريمات التي تحتوي على فيتامين ك للمساعدة في علاج التورم والكدمات بعد الجراحة.