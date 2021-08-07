وصفات منزلية لعلاج الكبد الدهني 

بيروت - نادين محمد -

يحافظ الكبد على آلية إزالة السموم من الجسم. إذا كان الكبد سليمًا ، فسوف يقوم تلقائيًا بإزالة السموم من الجسم.

واحدة من أكثر الأمراض المقلقة هو الكبد الدهني. عندما تتراكم الدهون في الكبد تصاب بالكبد الدهني.

من الطبيعي أن يعاني أي شخص من بعض رواسب الدهون في الكبد ، لكن الدهون الزائدة يمكن أن تصبح مشكلة صحية. نظرًا لأن الكبد هو ثاني أهم عضو في جسمك ، فإنه يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على وظائف الجسم. لذلك ، يجب فحص طبي سنوي للتأكد من صحة الكبد. مرض الكبد الدهني ليس له أي أعراض، لكن إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو الألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن ، فلا يجب أن تتجاهلي ذلك.

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علاجات الايورفيدا المنزلية لمساعدة مرض الكبد الدهني

يمكنك تجربة علاجات الايورفيدا في المنزل كطريقة للحفاظ على صحتك وتجنب أمراض الكبد الدهنية والمشاكل ذات الصلة.

علاجات منزلية لتخفيف مشكلة الدهون على الكبد؟

١-الكركم

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الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة . أظهرت الأبحاث أن الكركم عنصر قوي في حمايتنا من إصابات الكبد وحماية أجسامنا من السموم الضارة. كذلك، من الجيد للأشخاص الذين يتناولون أدوية قوية مثل مرضى السكري أو الحالات الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد.

٢- الصبار

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الصبار مصدر غني بالمغذيات النباتية. كما أنه معروف بخصائصه المرطبة ويستخدم بشكل شائع لفوائده للجلد. عصير الصبار مفيد جدًا في الحفاظ على رطوبة الجسم ، وإزالة السموم من جسمك التي يمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة للكبد.

يقلل بشكل كبير من الضغط على الكبد ويسمح بصيانة صحية.

٣- المكسرات

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تلعب المكسرات دورًا مهمًا لأنها مفيدة للأمعاء. أظهرت بعض الدراسات أن تناول المكسرات بانتظام يساعد في تحسين مستويات إنزيمات الكبد. الجوز ، على سبيل المثال ، غني بالأحماض الأمينية والجلوتاثيون وأحماض أوميغا 3 الدهنية. تساعد في تطهير الجسم من السموم. أظهرت بعض الدراسات أن الجوز يحسن وظائف الكبد. اللوز مفيد أيضًا في الحفاظ على صحة الكبد . تأكدي من تناول حفنة من المكسرات كل يوم.

٤- الثوم

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إنه مليء بالعوامل المضادة للبكتيريا والسيلينيوم. ينشط الثوم إنزيمات التخلص من السموم في الكبد ويطرد السموم بشكل طبيعي. للحصول على روتين جيد ، تناولي فصين من الثوم يوميًا.

٥- الحبوب الكاملة والفواكه

الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان ومنتجات الألبان الطازجة والفواكه هي أفضل الطرق للتخلص من سموم الكبد. تعمل الحبوب الغذائية الليفية مثل دقيق الشوفان والأرز البني والشعير على تحسين مستويات السكر في الدم وتنظيم مستوى الدهون.