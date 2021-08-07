صحة ورشاقة

عمرها 106 أعوام.. عجوز باكستانية تهزم "دلتا كورونا"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت مسنة باكستانية بالغة من العمر 106 أعوام من أن تهزم متحور "دلتا" لفيروس وتتعافى من المرض.

وبحسب قناة "ARY News" الباكستانية فإن المسنة، حاسين بيبي، البالغة من العمر 106 أعوام كانت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات مدينة كاراتشي، مشيرة إلى أن عمال المستشفى وأسرة المرأة المسنة احتفلوا بشفائها بتناول كعكة.

ومنذ مطلع يوليو/تموز الماضي يعد متحور "دلتا" من فيروس كورونا الأكثر انتشارا في معظم الدول الأوروبية، وفي هذا الضوء أوصى المركز الأوروبي للوقاية والإشراف على الأمراض، ومنظمة الصحة العالمية، نهاية الشهر الماضي، بتشديد الإجراءات الهادفة لمنع انتشاره.

وتم أول تسجيل لمتحور (B.1.617) من فيروس كورونا في الهند في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وجرى فيما بعد تسجيل 3 أنواع منه، وبينها متحور "دلتا"، الذي تم العثور عليه في الآونة الأخيرة في بلدان عديدة، والذي، برأي الأطباء الهنود، ربما أصبح سببا رئيسيا للموجة الثانية من جائحة كورونا في الهند.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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