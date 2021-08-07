صحة ورشاقة

أمريكا تحصن نصف سكانها ضد كورونا.. 165 مليونا تلقوا اللقاح

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المسؤول في البيت الأبيض سايروس شابار أن 50% من المواطنين الأمريكيين تلقوا بالكامل جرعات اللقاح المضاد لكوفيد- 19.

وقال شابار المكلّف بمتابعة المعطيات حول الفيروس في البيت الأبيض، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: إن هذا الرقم يشمل أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

وأضاف أن المواطنين باتوا يلاحظون بأنفسهم تداعيات عدم أخذ اللقاح وعدم حماية أنفسهم، ما أسهم في تزايد وتيرة تلقي اللقاح في مختلف الولايات الأمريكية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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