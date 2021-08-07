شكرا لقرائتكم خبر عن طرق فعالة للسيطرة على مستويات السكر فى الدم.. اختر الأطعمة المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مستويات السكر المرتفعة في الدم عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو عدم استخدامه بشكل فعال، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم جلوكوز الدم، في حين أن هذه علامة رئيسية على الإصابة بمرض السكري، إلا أنها شائعة أيضًا في الأشخاص الذين لا يعانون من هذا المرض، وستساعدك مراقبة مستويات السكر لديك وتنظيمها على البقاء بصحة جيدة ودرء أي مضاعفات صحية، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

فيما يلى.. 4 طرق صحية لخفض مستويات السكر فى الدم بشكل طبيعي: التمرين المنتظم

لا تساعدك التمارين المنتظمة في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة فقط، بل إنها تزيد أيضًا من حساسية الأنسولين، ويساعد عضلاتك على استخدام الجلوكوز من أجل الطاقة، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر بالجسم بشكل عام.

لست مضطرًا للمبالغة فى التمارين الرياضية الشاقة، فقط يساعدك المشى السريع وركوب الدراجات وحتى الرقص والسباحة فى ضبط والتحكم بمستويات السكر فى الدم تحت السيطرة.

تجنب الإفراط فى الكربوهيدرات

يقوم الجسم بتقسيم الكربوهيدرات إلى سكريات مثل الجلوكوز، ثم يساعد الأنسولين فى الجسم على استخدامها وتخزينها للحصول على الطاقة.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى إعاقة هذه العملية مما يترتب عليه ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك يعد التحكم في الكمية المتناولة من الكربوهيدرات هى أفضل طريقة للسيطرة على مستويات السكر في الدم طبيعية.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التحكم في أحجام الحصص الغذائية ومنع نفسك من الإفراط في تناول الطعام، مثل استخدام أطباق أصغر والتحقق من ملصقات الطعام لمعرفة أحجام الوجبات، وأيضًا تناول الطعام ببطء تعد طريقة فعالة لتقليل الكمية التي تتناولها.

اختر الأطعمة المناسبة

يمكن أن تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض في خفض مستويات السكر في الدم، ومن الضروري تناول هذه الأطعمة جنبًا إلى جنب مع التحكم في تناول الكربوهيدرات أيضًا، وتشمل الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض إلى المعتدل، الزبادى والشوفان والفاصوليا والعدس والخضراوات غير النشوية.

خل التفاح

خل التفاح له العديد من الفوائد الصحية، أهمها أنه يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، فقط قم بمزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء واشربه قبل تناول الوجبة للحصول على أفضل النتائج.