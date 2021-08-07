ما الذي يمكن فعله لتجنب متلازمة التمثيل الغذائي؟

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القاهرة - سامية سيد - يعد الخمول البدني والوزن الزائد من الأسباب الرئيسية لمتلازمة التمثيل الغذائي، لذلك ، يمكن التحكم في بعض هذه الجوانب من المشاكل المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

متلازمة التمثيل الغذائي وفقا لموقع " webmd" هي مجموعة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري. على الرغم من أن السبب الدقيق لمتلازمة التمثيل الغذائي غير معروف، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مرض السكري والمشاكل الجلدية أكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة، وترتبط متلازمة التمثيل الغذائي بمقاومة الأنسولين وعدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال لتقليل مستويات الجلوكوز والدهون، ويمكن أن تحدث مقاومة الأنسولين بسبب مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة. كيف يمكن تجنب متلازمة متلازمة التمثيل الغذائي ؟

1. فقدان الوزن كيف يمكن تجنب متلازمة متلازمة التمثيل الغذائي ؟1. فقدان الوزن

ما هى متلازمة التمثيل الغذائي ؟

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فقد ترغب في التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. يمكن أن يساعد فقدان الوزن جسمك على استعادة قدرته على التعرف على الأنسولين ، مما يقلل من خطر تطور المتلازمة إلى مرض أكثر خطورة.



2. اتمرن بانتظام 2. اتمرن بانتظام لن تساعدك التمارين الرياضية على إنقاص الوزن فحسب ، بل ستحافظ أيضًا على مستويات الأنسولين لديك تحت السيطرة. أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن المساعدة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق التمارين الهوائية ، مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا. يصف الخبراء 150 دقيقة من التمارين الهوائية كل أسبوع.

3. افحص ما تأكلهحافظ على نظام غذائي لا تزيد فيه الكربوهيدرات عن 50٪ من إجمالي السعرات الحرارية. يجب استخدام الحبوب الكاملة (الكربوهيدرات المعقدة) كمصدر للكربوهيدرات، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة (بدلاً من الأبيض) والأرز البني (بدلاً من الأبيض). يمكنك الحصول على المزيد من الألياف الغذائية عن طريق تناول منتجات الحبوب الكاملة والبقوليات (مثل الفول) والفواكه والخضراوات.

أيضا من المستحسن أن يقلل الشخص المصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي من تناول اللحوم الحمراء. ويتناول المزيد من الأسماك بدلاً من ذلك، ويقلل من تناول الدهون في نظامه الغذائي، كذلك تضمين الدهون الصحية فقط، مثل تلك الموجودة في زيت الكانولا وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان وجوز الشجر.