الحجامة لحرق الدهون وخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - للحجامة فوائد صحية كثيرة ، لكن لا بدّ التوقف عند أهميتها في حرق الدهون وخسارة الوزن. تعمل الحجامة على تنشيط الكثير من أعضاء الجسم التي تساعد على ذلك.

تحتاج الكثيرات إلى نسف الدهون للتمتع بجسم رشيق ومتوازن. وعادة ما يجدن صعوبة في ذلك. لكن هذا يصبح ممكناً في حال تطبيق بعض الطرق الطبيعية. ومن هذه الطرق مثلاً التقشير والتدليك بواسطة أنبوب أو زجاجة الحجامة. فهي لا تحرق الدهون فقط بل تساعد على التخلص من السيلوليت أيضاً.

الكبد

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لا يمكن خسارة الوزن من دون تفتيت الدهون والتخلص من السموم. ولذلك لا بدّ من تحفيز وظيفة الكبد. وهذا ما تساعد عليه الحجامة. فهي تساهم في تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة ومنها الدهون.

الأمعاء

من المعروف أن للأمعاء دوراً مهماً جداً في عملية الهضم وامتصاص الجسم للمغذيات. وهي تتلقى أيضاً كمية كبيرة جداً من السوائل والإفرازات ومكونات الطعام. وتحتوي هذه الكمية على نسبة مرتفعة من السموم. وهكذا يمكن الحجامة أن تنشط وظيفة الأمعاء وأن تساهم في تخليصها من الفضلات الضارة وعلاج مشكلة الإمساك. وبالتالي تجعل الجسم أقل حملاً وأخف وزناً.

الكليتان

تعملان على تنقية الدم من الشوائب وخصوصاً الأحماض والأملاح التي تشكل خطراً على الصحة. وفي حال لم تؤديا وظيفتهما بشكل جيد، يمكن أن يسبب هذا احتباس الماء في الجسم وبالتالي زيادة الوزن. وقد يتراوح وزن الماء في هذه الحالة لدى بعض الأشخاص بين 2 و5 كيلوغرامات. ولمنع حدوث ذلك يمكن اللجوء إلى الحجامة التي تعزز عمل الكليتين وتساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد.

كيفية تطبيق الحجامة لخسارة الوزن

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من أجل خسارة الوزن عن طريق الحجامة يمكن اللجوء إلى إحدى 3 طرق:

1 الحجامة الجافة: توضع الزجاجات من دون إحداث أي جروح خفيفة في الجلد. وتساعد هذه التقنية على تفعيل عمل الأعضاء الداخلية التي تخلص الجسم من السموم. كما تساهم في تنظيم عمل الغدة الكظرية.

2 الحجامة الرطبة: في هذه الحالة يتم إحداث جرح بسيط في الجلد من أجل إخراج الدم. وهذا يساعد على تنقية الجسم وتنظيفه من السموم.

3 الحجامة المتنقلة: يتم تحريك الزجاجات على المنطقة التي يراد علاجها أي على طول منطقة البطن والأمعاء.

كذلك يمكن استخدام زجاجات الحجامة لتدليك المنطقة المستهدفة. فهذا يساعد على إزالة السموم والقضاء على السيلوليت وتحفيز التصريف اللمفاوي.

إذاً لا تلجئي إلى فوائد الحجامة في حال شعرت بالألم فقط، بل أضيفيها إلى نمط حياتك الصحي إذا كنت تريدين خسارة الوزن.

الحجامة لحرق دهون الفخذين



إذا كنت تعانين من تراكم الدهون في منطقة الفخذين وترغبين في استعادة رشاقتك من دون أن تمارسي التمارين الرياضية الصعبة، يمكنك أن تستعيني بالحجامة.

ولتطبيق هذه الطريقة تحتاجين إلى: فرشاة ذات شعيرات ناعمة، مقشر بحبيبات كبيرة، زيت للجسم وأنبوب حجامة مصنوع من السيليكون.

وبعد ذلك عليك أن تقومي بهذه الخطوات: ضعي المقشر على منطقة تراكم الدهون ودلكيها بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى بواسطة يديك وفي اتجاهين متعاكسين.

ضعي القليل من الزيت على منطقة الدهون وطبقي عليها أنبوب الحجامة المصنوع من السليكون. إضغطي بواسطته قليلاً واتركيه لمدة 10 دقائق.

وعندما تنتهي هذه المدة، دلّكي المنطقة نفسها بواسطة الأنبوب مع القيام بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى. وكرري عملية التدليك 3 مرات أسبوعياً لمدة 10 دقائق في كل مرة.

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طرق أخرى سهلة لنسف دهون الفخذين



الطريقة الأولى: قبل الاستحمام، سرّحي بشرة جسمك بواسطة فرشاة من الوبر الناعم الطبيعي. إفعلي ذلك بحركات من أسفل إلى أعلى أو دائرية في اتجاه عقارب الساعة. فهذا التدليك يساعد على حرق الدهون والقضاء على السيلوليت.

الطريقة الثانية: بعد الاستحمام أيضاً، طبقي على مناطق تجمع الدهون في فخذيك زيتاً طبيعياً أو كريم مرطباً. دلكي المنطقة المستهدفة لأن هذا يساعدك على نسف الدهون المتجمعة فيها بسهولة وخلال وقت قصير جداً.