علامات تنذر بالتهاب المثانة عند الأطفال.. ما هي؟

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

ذكرت مجلة «إلتيرن» أنه يمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالتهاب المثانة من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل الرغبة الملحة في التبول والتبول بشكل متكرر والشعور بألم أثناء التبول وتغير لون البول، مع الشعور بضغط في أسفل منطقة الحوض.



وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن هذا الالتهاب غالبا ما يرجع إلى عدوى بكتيرية، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض؛ نظرا لأنه في حال عدم العلاج سيهاجم الالتهاب الكلى ويلحق بها تلفيات جسيمة.

ويتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية، إلى جانب الإكثار من السوائل.