علماء يقتربون من اكتشاف علاج لجلطة القلب

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

اقتربت دراسة حديثة من اكتشاف علاج ناجع يقلل آثار الجلطات القلبية.



وأوضح الباحث المصري الدكتور أنيس حنا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية «ألبرت أينشتاين» للطب في نيويورك، وأحد أعضاء الفريق الذي اكتشف الجين المسؤول عن الجلطات القلبية، أن أبحاثهم تتعلق بمنع التأثيرات التي تنشأ في الجسم بعد الجلطة.

وقال حنا، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «دي إم سي»: «نتمنى الوصول إلى علاج لتقليل آثار الجلطات القلبية، وهذا يحتاج إلى سنين أخرى من الدراسة، والتجارب السريرية على الفئران والبشر، وهذه مرحلة متقدمة لم نصل إليها».

وأضاف: «عند انقطاع الدم عن جزء معيَّن في القلب، فإن جزءاً من عضلة القلب يموت سريعاً، وبعدها يحدث تفاعل في الجسم لكي يستطيع إزالة هذه الخلايا، والجينات التي توصلوا إليها يمكن أن تؤدي دوراً فعالاً أكثر لإزالة الخلايا الميتة بسبب الجلطة».

وذكر أنهم حالياً في مرحلة التعديل الجيني، مشيراً إلى أنهم يفحصون ما يحدث بعدها في جسم الإنسان.