صحة ورشاقة

هل الصداع النصفي مؤشر على الذكاء؟

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محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن مؤشر إيجابي يكمن وراء الإصابة المتكررة بالصداع النصفي، موضحاً أنه دليل على الذكاء العقلي.

 

وقال موافي، خلال برنامجه أمس «ربي زدني علماً» عبر قناة «صدى البلد»، إن أكثر أعراض الصداع يرجع إلى أسباب نفسية.

 

وأضاف: «إذا أحضرنا 100 مصاب بالصداع، سنجد أن المرضى لا يتخطون 10 منهم، والباقي صداع نفسي».

 

وذكر أن هناك نوعين من الصداع، الأول الصداع النصفي «السخيف» الذي يصيب النساء بصورة متكررة، والنوع الثاني هو الصداع العنقودي الذي يُصنَّف نفسياً لا عضوياً، مؤكداً أن الأذكياء أكثر عرضة للصداع النصفي من الأغبياء.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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