شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يكشف %50 من الأمريكيين باتوا ملقحين بالكامل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أعلن مسؤول في البيت الابيض الجمعة أن نصف الشعب الأمريكي بات ملقحا بالكامل ضد كوفيد-19 بعدما سجلت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة تزايدا في عدد من تلقوا اللقاح على وقع طفرة وبائية سببها المتحورة دلتا.



وكتب سايروس شابار المكلف متابعة المعطيات حول الفيروس في البيت الابيض عبر تويتر "50 في المئة من الأمريكيين (من مختلف الأعمار) باتوا حاليا ملقحين بالكامل. فلنستمر".

ويشمل هذا الرقم أكثر من 165 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو موديرنا، وجرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون، أي اللقاحات الثلاثة التي اجازت الولايات المتحدة استخدامها.

وكانت البلاد تجاوزت نهاية مايو عتبة التلقيح الكامل لخمسين في المئة من البالغين.

وشهدت حملة التلقيح زخما كبيرا منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه. وبعد ذروة بداية ابريل، تراجعت وتيرة التلقيح اليومي في شكل كبير.

ولم يتم تحقيق الهدف الذي حدده بايدن بتلقي سبعين في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الا بداية هذا الاسبوع بتأخير ناهز شهرا.

وعاود عدد الافراد الملقحين الارتفاع ولكن في شكل طفيف منذ بداية يوليو.

والخميس، قال منسق مكافحة الوباء في البيت الابيض جيف زاينتس خلال مؤتمر صحافي "للاسبوع الرابع على التوالي، زدنا المتوسط اليومي لعدد الامريكيين الذين تلقحوا حديثا".

وأضاف أن "الامريكيين يلاحظون تداعيات عدم أخذ اللقاح وعدم حماية أنفسهم".

وتواجه الولايات المتحدة طفرة وبائية جديدة ناتجة من المتحورة دلتا. ومدى الاسبوع الفائت، تم إحصاء ما معدله تسعين الف إصابة يومية بكوفيد-19.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، إن هذا يمثل زيادة بنسبة 43 في المئة مقارنة بالمعدل السابق مدى سبعة أيام.

وخلال هذه الفترة، رصد ثلث الإصابات الجديدة في ولايتين فقط هما فلوريدا وتكساس، بحسب جيف زاينتس، واكثر من ثلث حالات الاستشفاء.

ورغم ذلك، يعتبر مستوى انتقال الفيروس "مرتفعا" في 85 في المئة من الأراضي الأمريكية، وفقا لتصنيف "سي دي سي".

والارتفاع ينطبق أيضا على الحالات التي نقلت الى المستشفيات، بمتوسط حوالى 7300 حالة يوميا مدى الأيام السبعة الماضية.

كذلك، يشهد عدد الوفيات ارتفاعا، وسجل ما معدله 380 وفاة يومية خلال الأيام السبعة الماضية.

وما زالت إصابة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أمرا نادرا، لكن دراسات أولية تشير إلى أنه عند حدوث ذلك، يكون خطر انتقال العدوى أعلى مع المتحورة دلتا مقارنة بالمتحورات السابقة.

ومع أخذ هذه البيانات في الاعتبار، أعادت مراكز "سي دي سي" توصيتها بوضع الكمامات في الداخل في المناطق العالية الخطورة، حتى بالنسبة الى من تلقوا اللقاح.

وقال الرئيس جو بايدن الجمعة إن الادارة الفدرالية طلبت من موظفيها إما أن يتلقوا اللقاح وإما ان يخضعوا لفحوص ولقيود مختلفة، لافتا الى أن "(قرارات) أخرى ستتخذ في الأيام المقبلة"، من دون أن يذكر تفاصيل.

وسئلت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي عن طبيعة الاجراءات الجديدة على المستوى الفدرالي، فاجابت أن ثمة "مناقشات لا تزال في مرحلة أولية حول سلسلة خيارات".

وتشير الصحافة الامريكية خصوصا الى إمكان الضغط على دور المسنين لتفرض على موظفيها تلقي اللقاح تحت طائلة تقليص إفادتها من بعض التمويل العام.