شكرا لقرائتكم بعد تحذير بالعقاب.. باكستان تطعم مليون شخص يومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أسابيع من موعد نهائي للعاملين في الأماكن التي تتعامل مع الناس للحصول على شهادة تثبت تلقي اللقاح، حققت باكستان هدفها بتطعيم مليون شخص يومياً باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واحتشد عشرات الآلاف من الباكستانيين في مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا كل يوم بعد أن أعلن المسؤولون فرض عقوبات على المتخلفين عن التطعيم من بينها قطع اتصالات الهواتف المحمولة والمنع من دخول أماكن العمل والمطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل.

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قطاع الصحة يعاني

فقد امتدت طوابير التطعيم لأكثر من كيلومتر في بعض المواقع هذا الأسبوع استجابة للإجراءات التي تهدف لإبطاء زيادة في العدوى بفعل السلالة دلتا من الفيروس التي فرضت ضغوطا على البنية التحتية الضعيفة بقطاع الصحة.

وأعلنت باكستان في الأسبوع الماضي أنه اعتبارا من هذا الشهر سيتعين على العاملين في المدارس ومراكز التسوق وخدمات الضيافة وقطاعي النقل والسفر الجوي الحصول على شهادة تثبت تلقيهم اللقاح وإلا سيتم منعهم من دخول مقرات العمل.

زيادة العدوى بدلتا

إلى ذلك، شهدت باكستان زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة دلتا مما فرض المزيد من الضغط على بنيتها الصحية الضعيفة بالفعل.

طوابير لتلقي لقاح كورونا (رويترز)

ومن بين تعداد السكان البالغ 220 مليون نسمة تلقى أكثر من 31 مليونا جرعة أولى من اللقاح بينما تلقى 6.7 مليون فحسب التطعيم كاملا بجرعتيه وفقا لما أعلنه المركز الوطني للقيادة والعمليات الذي يديره الجيش والمسؤول عن مراقبة الجائحة.

كذلك، ذكر المركز أن باكستان سجلت 3582 إصابة و67 وفاة جديدة بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة 23529، فضلا عن تسجيل ما يتجاوز المليون إصابة.