شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب هذه الأطعمة إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل.. منها السكريات المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إجراء بعض التعديلات البسيطة على النظام الغذائي يساعد الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل في تخفيف أعراض المرض، مثل الشعور بآلام المفاصل والالتهاب وتقييد الحركة، بينما هناك أطعمة قد تؤدى إلى زيادة الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والذى غالبًا ما يكون على مائدة الإفطار، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

التهاب المفاصل خاصة الروماتويدى وهو النوع الشائع منها، يعتبر حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا المبطنة للمفاصل، ويعانى معظم المصابين بالتهاب المفاصل من هشاشة العظام.



التهاب المفاصل

إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل فمن المهم إدارة نظامك الغذائي لتجنب النوبات المؤلمة للمرض، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخبز الأبيض المحمص في وجبة الإفطار قد يزيد من حدة التهاب المفاصل.

يحتوي الخبز الأبيض على الكربوهيدرات المكررة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة حدة أعراض التهاب المفاصل، وفي حين أن الأطعمة ذات الخصائص المضادة للالتهابات قد تقلل من أعراض المرض، إلا أن بعض الأطعمة تحتوي على مواد تساهم بشكل فعال في هذا الالتهاب، ومن الأفضل تجنب هذه الخيارات الغذائية أو تقييدها.





يجب على مرضى التهاب المفاصل أيضًا محاولة تجنب تناول الكثير من السكريات المصنعة التي تتوافر في المشروبات الغازية والقهوة المنكهة وعصائر الفاكهة وغيرها، فهى تحفز إنتاج الجسم للسيتوكينات التي تساهم في زيادة حدة التهاب المفاصل.

من الضروري أيضًا تجنب تناول الكثير من الدهون المشبعة التي يمكن أن تسبب التهابًا في الأنسجة الدهنية، كما يمكن أن يساعد القيام بتمارين رياضية منتظمة في التخفيف من حدة أعراض التهاب المفاصل، ويمكن أن يساعد العلاج الطبيعي ومسكنات الألم أيضًا في تخفيف أعراض المرض.