شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة صحية تناولها فى الصيف للتغلب على الحرارة وضربة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، قد يؤدى إلى الإصابة ببعض أمراض الصيف أخطرها الجفاف وضربة الشمس، ومع ضرورة شرب الكثير من الماء لتجنب فقدان العرق والمياه بالجسم، هناك بعض الأطعمة التى تعطى الإحساس بالترطيب مناسبة فى هذا الطقس الحار، وفقا لما نشره موقع healthline.

1. السلمون البرى

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية في السلمون البري فى التحكم في درجة حرارة الجسم والجوع والعطش، عندما تتعرض للإجهاد الحراري والجفاف.

2. بذور الشمر 2. بذور الشمر من المعروف أن بذور الشمر الممزوجة ببعض ماء الورد تبرد جسمك على الفور، ويتم ذلك من خلال نقع حفنة منهم طوال الليل في الماء، يصفى ويشرب الماء في الصباح، هذا سيبقي جسمك باردا ويحميك من الحرارة. 3. الخيار 3. الخيار يتكون الخيار في الغالب من الماء ، لذا فهو وسيلة رائعة للحفاظ على رطوبتك، كوب واحد من الخيار المقطع يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط، ولكنه يحتوي أيضا على الكثير من الألياف كما أنه ملىء بفيتامين سي للمساعدة في الحفاظ على صحة بشرتك ومساعدتها في محاربة أشعة الشمس المسببة للسرطان.

4. كرفس

تناول بضع أعواد من الكرفس يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبتك، كما أنه يحتوى على معادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والصوديوم والزنك والحديد التي تساعد في الحفاظ على صحة جسمك.