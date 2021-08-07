شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات تحمى رضيعك من ارتفاع درجات الحرارة.. منها الملابس القطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل الحرارة الشديدة والأمراض المرتبطة بالطقس الحار خطورة على الرضع والأطفال الصغار، خاصة مع تنوع الأمراض الصيفية التى تشمل ضربة الشمس، والإجهاد الحراري، والإغماء بسبب الحرارة، والوذمة الحرارية (تورم اليدين والقدمين والكاحلين)، والطفح الجلدي والتشنجات الحرارية.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن التعرض المفرط للحرارة أو الإجهاد المفرط في الحرارة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأجل، ويعد الأطفال الفئة الأكثر تعرضًا للخطر، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التنفس (الربو)، وأمراض القلب واضطرابات النمو والإسهال.

حدد الخبراء خلال هذا التقرير بضع خطوات تسهم فى حماية رضيعك من الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، مثل:





1.استخدام مكيف الهواء

والذى يساعدك فى الحفاظ على برودة منزلك خلال الصيف، لذا حاولى إبقاء طفلك الرضيع بغرفة مكيفة تجنبا لموجات الطقس الحار.



2.راقبى صحة طفلك 2.راقبى صحة طفلك راقبى الأعراض التى قد تطرأ على طفلك مثل نوبات الغضب والنعاس والاصابة بدوار أو إغماء، الغثيان أو القيء، صداع الرأس، سرعة التنفس وضربات القلب، العطش الشديد، وقلة التبول مع بول أصفر غامق بشكل غير عادي والتى تدل على تأثر رضيعك بموجات الحرارة الشديدة. 3.احرصى على الرضاعة الطبيعية سيوفر حليب الثدي ترطيبًا مناسبًا لرضيعك وبالتالى يحمى جسده من الجفاف. 3.احرصى على الرضاعة الطبيعية سيوفر حليب الثدي ترطيبًا مناسبًا لرضيعك وبالتالى يحمى جسده من الجفاف.





4.حافظى على رطوبة طفلكالجفاف مرض خطير لذا لابد من منحه السوائل الباردة، وخاصة الماء، قبل أن يشعر طفلك بالعطش.





5.تناول الخضروات والفواكه

لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء وبالتالى تمد جسمه بالترطيب المناسب.