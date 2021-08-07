الاضطرابات النفسية للطفل مسؤولية الآباء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:33 صباحاً - الاضطرابات النفسية حالة شائعة جداً عند بعض الأطفال؛ نظراً لأن الطفل كائن رقيق سريع التأثر بما يدور حوله، داخل بيته ووسط نطاق أسرته، وخارج المنزل أيضاً؛ بالمدرسة والشارع والنادي، ومن هنا كانت مسؤولية الآباء كبيرة في مراقبة الابن.. ملامحه.. وتصرفاته.. إلى أين تتجه، وإلى ماذا تشير؟ بهدف حمايته، وحتى يتمكنوا من سرعة علاجه، فيشبّ الطفل سليماً معافى بعيداً عن الاضطرابات والمشاكل النفسية. معنا الدكتورة ابتهاج طلبة، الأستاذة بكلية رياض الأطفال، في حوار خلص لسيدتي نت بحيث نعرض عليها المشكلة، ومعها نتعرف على الأسباب وطرق العلاج.

المعتاد أن المشاكل النفسية تنشأ صغيرة؛ كالخجل أو القلق.. أو الانطواء والميل للوحدة والعزلة، ثم تكبر لتصل إلى حد الاكتئاب أو حالة من اليأس، وقد يصل الأمر إلى إرادة الموت؛ لو تُرك الطفل دون اهتمام ومتابعة

إن هذه المشاكل تؤدي إلى إصابة الأطفال باضطرابات عقلية تهدّد مستقبلهم، في حال لم يتمّ علاجها على الفور ومتابعتها من قبل اختصاصي نفسي

ومن الممكن أن تسبب وفاة أحد أفراد أسرته، أو طلاق الأهل، أو حتى مشاكل في المدرسة، خصوصاً إذا كان ضحية للتنمّر، في نشأة الكثير من الاضطرابات النفسية للطفل

وقد يكون المرض النفسي في مرحلة الطفولة ردّ فعل على البيئة التي يعيش وسطها الطفل؛ حيث إنه دائم التعرّض للإساءة اللفظية أو الجسدية أو الجنسية.

ويمكن أن تنتقل الاضطرابات النفسية بشكل مباشر إلى الأطفال في حال كان أحد الوالدين مصاباً بها ، أو كانت الأم قد أنجبت طفلها قبل إتمامها عامها الـ18؛ أي قبل أن يكتمل نموها البدني والعقليّ بشكل تامّ

ترتبط الاضطرابات النفسية عند الأطفال بمستويات غير طبيعية من الناقلات العصبية، مثل السيروتونين أو الدوبامين في الدماغ، وانخفاض في حجم بعض مناطق الدماغ، وكذلك زيادة النشاط في مناطق أخرى منه

يعاني حالة من السرحان والشرود ، وكثيراً ما تشكو معلمته بالمدرسة من تلك الحالة التي تعتريه داخل الفصل ووسط زملائه بالمدرسة

ينطوي على نفسه، ويميل إلى العزلة، والوحدة التي تصل إلى حد الاكتئاب الشديد

يخاف من الليل ومن بعض الحشرات، ويزداد الأمر معه لدرجة الخوف من أبيه أو أصدقائه أحياناً كثيرة

يشعر بخجل من أي شيء وكل شيء.. خجل يمنعه من التعامل مع الآخرين، وتكوين صداقات معهم، أو حتى .. أخذ حقوقه

تنتاب الطفل حالة من القلق الدائم من كل شيء في حياته، تظهر وهو يجلس وحده أو وسط أصحابه

كثرة المشاكل بين الوالدين أو انفصالهما، أو غياب أحدهما، أو ربما كان هناك مشاكل أثناء الحمل صحية أو نفسية؛ تركت آثرها على الطفل لاحقاً

انعدام القدوة الصالحة في أحد الوالدين؛ بإدمانه أو إصابته - هو نفسه- باضطرابات نفسية

المعاملة القاسية للطفل من عقاب جسدي أو إهانة، كذلك التأنيب والتوبيخ المستمر؛ مما يُوقف ثقة الابن بنفسه، فيملؤه الخوف والتردد والخجل من أي شيء يفكر في القيام به

وهناك الخلافات العائلية التي تجبر الطفل على أن يأخذ جانباً؛ إما في صف الأم أو الأب.. وهذا يُدخله في صراع نفسي أكبر من سنوات عمره

كما أن العصبية والعنف في معاملة الابن في مقابل ما يراه من لين وتدليل زائد للمولود الجديد -أحياناً- ، أو للأخ الأكبر، أو الابن المتفوق..قد يصل بالطفل إلى مرحلة الضيق والحزن والشعور بمعاناة نفسية ما.. تصل لحد الاضطرابات

وجود خلل وراثي في الطفل أو إصابته بعاهة أو مرض مزمن، أو ضعف في قدراته العقلية والذكائية، ما يؤدي إلى انعدام ثقته في نفسه

كما أن كثرة تخويف الطفل بقصص واقعية أو وهمية، أو تخويفه من قسوة العقاب والنقد والسخرية تدفعه إلى الكثير من الاضطرابات النفسية

أسلوب الآباء في التربية؛ من حرمان الطفل من اللعب أو عدم تركه؛ يعبر عن رأيه ببساطة، أو التنفيس عن انفعالاته يعد خطأ كبيراً