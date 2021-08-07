كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:33 صباحاً - الحمل بعد الخمسين ليس أمرا بسيطا ولكنه أصبح اختيارا متاحا وبمقدور النساء؛ بفضل التقنيات في عالم الطب الحديث ؛ حيثُ بات بالإمكان الحمل والإنجاب في مراحل عمرية أكثر تقدما مقارنة بما كان ، لكن إلى أي مدى يمكن الحفاظ على خصوبة المرأة ؟وهل تظل عدد البويضات ثابتة رغم تقدم العمر؟وأسئلة كثيرة تدور في ذهن كثير من النساء اللاتي تعدين الخمسين ويحلمن أو يرغبن بـالإنجاب.. في لقاء مع الخليج 365 نت استشاري طب النساء والولادة الدكتور عبد الحميد الحسيني لتوضيح مزايا وعيوب الحمل بعد الخمسين..ماله وما عليه

علميا هناك تدهور تدريجي في خصوبة المرأة بداية من سن 35 عامًا فصاعدًا، ما يجعل السيدات الأكبر سنا يواجهن مخاطر أكبر أثناء الحمل والولادة

هناك رابط بين تراجع خصوبة النساء وبين انخفاض عدد البويضات في المبايض بفعل التقدم في السن؛ إذ يتضاءل العدد باستمرار كلما تقدم العمر

تولد المرأة بنحو مليون بويضة وتقل إلى 300 ألف عند البلوغ، ثم 25 ألف عندما تبلغ 37 عاما وتصل إلى 1000 فقط عندما تبلغ 51 عاما

لا ينضج من بين هذه البويضات سوى ما يتراوح بين 300 و400 بويضة فقط، وتطلقها المبايض- بويضة واحدة في المعتاد شهريا - أثناء عملية الإباضة