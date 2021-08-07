التاسعة سن الاقتراب من البلوغ.. فماذا أعددت لطفلتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 07:33 صباحاً - ها هي الفرحة تدق على أبواب قلبك أيتها الأم، طفلتك أو من كانت، تقف على أبواب المراهقة؛ متباهية بجمالها وحسن هندامها ولمعة شعرها واهتماماتها ببشرتها وجسمها وكل ألوان التحلي بالجمال.. مكياجاً كان أو رياضة تضيف لها رشاقة أو نظاماً خاصاً في الغذاء تتبعه.. فماذا أعددت أنت لهذه المرحلة الجميلة في حياة طفلتك؟ معنا في حوار لسيدتي نت محاضرة التنمية البشرية وأستاذة الطب النفسي الدكتورة فاطمة الشناوي للتوضيح.

ثالثاً.. ولأن المراهقة أو سن البلوغ يبدأ مع الفتاة قبل سن التاسعة.. لذلك تحتاج الأم لطرق لتتمكن من خلالها التعامل مع ابنتها، حتى تتفهم مشاعرها لتمر هذه المرحلة بأمان

ثانياً.. تعتبر المراهقة من أدق المراحل الحياتية التي تمر بها الفتيات؛ نظراً لأنها تشهد العديد من التغيرات، وتساهم إلى حد كبير في تكوين شخصية الفتاة، وفي حياتها المستقبلية على المدى البعيد

أولاً.. المراهقة من أهم الفترات التي يمر بها الإنسان خصوصاً الفتيات، وتتميز هذه الفترة بالعناد والرغبة في التمرد

في هذه السن، يتبدل شكل الفتاة وتكبر بسرعة، وتدرك وقتها أنها لم تعد طفلة، وأنها في طريقها لتصبح امرأة ناضجة، ولهذا هناك أمور يجب الانتباه لها عند التعامل معها في تلك المرحلة

من الضروري أن تبدأ الأم علاقتها بابنتها في هذه الفترة بالتسامح الداخلي تجاه كل ما تفعله ابنتها؛ نظراً لأن هذه المرحلة حرجة للغاية للفتاة، وتتطلب من الأم الهدوء والتروي

على الأم أن تتقبل عناد ابنتها بسعة صدر، وأن تصبر عليها كلما استطاعت، وهذا لا يمنع من إظهار مشاعر الحزن والضيق تجاه ما تفعله الابنة من تصرفات سيئة؛ حتى لا تشعر أن ما فعلته أمر طبيعي

لغة الحوار من أكثر اللغات راحة في التعامل بين البشر وبعضهم، فالحوار والإنصات والأخذ والعطاء في المناقشة، واستخدام مبدأ المشورة ، كلها أمور تساهم في منح ابنتك شعوراً بالثقة ويبرز مكانتها في قلبك

قومي بالتحلي بالإنصات الجيد لابنتك، وأظهري بعض التفهم والتعاطف معها، ومن الممكن أن تقومي بطرح عدد من الأسئلة من خلالها؛ لتصلي إلى معلومات مهمة تفيدك