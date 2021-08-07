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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فواكه تساعدك فى علاج الإمساك.. منها البرتقال والكمثرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإمساك هو أحد مشاكل المعدة الناتجة عن اضطراب حركات الأمعاء، ما يؤدى إلى حدوث متاعب فى الجهاز الهضمى، والتى ينتج عنها آلام بالبطن وانتفاخ القولون.فى هذه الحالة ينصح الخبراء بتناول أنواع من الفاكهة يوميا سواء كانت طازجة أو فى عصائر طبيعية أو سلطات فواكه، خاصة فى الصباح، لتجنب الشعور بالإمساك على مدار اليوم، وفى التقرير التالى نتحدث عن 6 فواكه تعالج الإمساك، وذلك وفقا لموقع tuasaude.
1. البرتقال
2. البرقوق
غنى بالألياف وهو غذاء رائع للأمعاء، تحتوى كل حبة من البرقوق الأسود على حوإلى 1.2 جرام من الألياف، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالفوسفور والبوتاسيوم وفيتامينات ب.
3. الكرز
يحتوى الكرز على حوإلى 1.5 جرام من الألياف و33 سعرة حرارية فقط ، مما يجعل هذه الفاكهة جيدة للنظام الغذائى العام والأمعاء بالإضافة إلى ذلك، تحتوى هذه الكمية نفسها من الكرز على فيتامين سى.
4. الأفوكادو
الأفوكادو غنى بالدهون المفيدة للجسم وصحة الأمعاء، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد.
5. الكيوى
هذه الفاكهة جيدة للأمعاء وأنظمة إنقاص الوزن بالإضافة إلى ذلك، فإن حبتين من الكيوى توفران الاحتياج اليومى لفيتامين C للبالغين ولديهما قوة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين صحة الجلد.
6. الكمثرى
الكمثرى من أهم الفاكهة التى تساعد فى تحسين حركة الأمعاء، ولفقدان الوزن يجب تناول الكمثرى قبل الوجبة بحوالى 20 دقيقة ، فهذه الطريقة تقلل من الشعور بالجوع وقت الوجبة.
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