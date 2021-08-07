شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فواكه تساعدك فى علاج الإمساك.. منها البرتقال والكمثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك هو أحد مشاكل المعدة الناتجة عن اضطراب حركات الأمعاء، ما يؤدى إلى حدوث متاعب فى الجهاز الهضمى، والتى ينتج عنها آلام بالبطن وانتفاخ القولون.فى هذه الحالة ينصح الخبراء بتناول أنواع من الفاكهة يوميا سواء كانت طازجة أو فى عصائر طبيعية أو سلطات فواكه، خاصة فى الصباح، لتجنب الشعور بالإمساك على مدار اليوم، وفى التقرير التالى نتحدث عن 6 فواكه تعالج الإمساك، وذلك وفقا لموقع tuasaude.

1. البرتقال

البرتقال غنى بالمياه، مما يساعد على ترطيب حركة الأمعاء، بالإضافة إلى الألياف التى تحسن حركة الهضم، تحتوى حبة برتقال واحدة على حوالى 2.2 جرام من الألياف.