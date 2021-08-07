شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية مفيدة للنساء فى سن الـ 40.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعانى المرأة من بعض المشاكل الصحية مع وصولها لسن الـ 40 ، مثل هشاشة العظام، وبطء عملية التمثيل الغذائي، وتساقط الشعر، وبالتالى من الضرورى أن تبدأ في تضمين المكملات الغذائية كجزء من نظامها الغذائي المعتاد.

تعمل المكملات لمحاربة الأمراض المرتبطة بالعمر وتساعدك في الحفاظ على لياقتك، وخلال التقرير التالى نعرض 6 مكملات طبيعية مفيدة للنساء عند بلوغهن الأربعينيات من العمر، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فيتامين ب 12

هو أحد المكملات الغذائية الأساسية التي يجب أن تضيفيها إلى نظامك الغذائي بمجرد بلوغ سن الأربعين، وهو يقدم فوائد متعددة لجسمك مثل تقوية الذاكرة والوقاية من أمراض القلب ودعم صحة العظام وصحة الجلد وتعزيز البصر الصحي.