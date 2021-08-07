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القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت الأطعمة المخمرة، مثل اللبن والزبادى، جزءًا من عادتنا فى الأكل، لكنها أصبحت شائعة جدًا فى العقود القليلة الماضية، خاصةً بسبب الفوائد الصحية التى تقدمها.

الفوائد الصحية للأطعمة المخمرة وكيف تساعد فى الحد من الالتهاب

ووفقًا لاختصاصى التغذية حسب موقع thehealthsite فإن هضم الأطعمة المخمرة يمكن أن يساعد الجسم على الحد من الالتهاب بطريقتين، حيث تجعل الجسم يستخدم طاقة أقل ويساعد فى امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، والفائدة الأكثر قيمة للأطعمة المخمرة هى أنه نظرًا لسهولة تكسيرها، فإن العناصر الغذائية يمتصها الجسم بشكل أفضل.

حماية من بعض أنواع السرطان

تقلل الأطعمة المخمرة من تأثير المواد الكيميائية المسرطنة، عن طريق إزالة السموم من المواد المسرطنة المأخوذة من الطعام، وأيضًا نظرًا لأن الأطعمة المخمرة تعمل على تحسين جهاز المناعة، فإنها تساعد فى التحكم فى نمو الخلايا المسرطنة فى الجسم.

أفضل صديق للأشخاص الذين لا يتحملون اللاكتوز

منتجات الألبان المخمرة قادرة على تحويل سكر اللاكتوز الموجود منتجات الألبان إلى حمض اللاكتيك، فعدم تحمل اللاكتوز أو عدم القدرة على هضم السكر (اللاكتوز) الموجود فى الحليب يسبب الإسهال والغازات والانتفاخ.

وينتج حمض اللاكتيك البكتيريا الخاصة به التى تطلق الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهذه الأحماض مفيدة للغاية لأنها تزيد من اللاكتاز فى الأمعاء الدقيقة.