شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة على الأمراض تحذر من تناول خليط الكيك النيئ.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من تناول خليط الكيك النيئ، بعد أن تبين أنه أحد العوامل وراء تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية، خاصة بعد أن تم الإبلاغ عن إصابة 16 شخصًا في 12 ولاية أمريكية بهذا المرض، طبقا لما ورد في شبكة CNN.

وقال الخبراء بمراكز السيطرة على الأمراض إن المصابين تراوحت أعمارهم بين عامين و73 عامًا و75٪ منهم أطفال دون سن 18 عامًا، كما تبين أن من أخطر المضاعفات التى لاحقت المرضى بعد العدوى الإصابة بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي، وهو نوع من الفشل الكلوي.

وأوضح التقرير أن بكتيريا الإشريكية القولونية تفرز سموم شديدة ينتج عنها تدمير بطانة الأمعاء الدقيقة داخل الجهاز الهضمي، وتؤدي إلى الإصابة بالإسهال الدموى، نتيجة تناول أو ماء ملوث بتلك العدوى البكتيرية، خاصة الطعام والخضروات النيئة وغير كاملة الطهي.

وكشف التقرير أن غالبية المرضى قد أكدوا تناولهم لخليط الكيك، كما تم إجراء بصمات الحمض النووي على البكتيريا في عينات المرضى لتحديد عوامل الإصابة بالعدوى، كما تبين أن بعض المصابين قد يتعافون دون علاج طبي.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأمر قد يستغرق أيضًا من ثلاثة إلى أربعة أسابيع لتحديد ما إذا كان الشخص المريض جزءًا من تفشي المرض أم لا. وحدد التقرير بعض الأعراض التى تحدث للمرضى، وتشمل الإسهال وتشنجات شديدة في المعدة والقيء.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص بعدم تناول عجين الكيك النيئة والعجائن الأخرى، لأن الدقيق والمكونات الأخرى يمكن أن تحتوى على بكتيريا ضارة لا يتم قتلها إلا أثناء عملية الطهي.