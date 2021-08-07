علامات تعني أنك مستعدة لإنجاب طفل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 أغسطس 2021 01:37 صباحاً - بمجرد زواجك فإن فكرة انجاب الطفل ستأخذ حيّزاً من تفكيرك، وإذا كنت تؤمنين أن إنجاب الطفل يجب أن يكون اختيارياً. هذا يعني أن تكوني مستعدة تماماً لمثل ها التغيير وقادرة على تحمل المسؤولية، ولست مجبرة، إذن متى تعرفين حقاً ما إذا كنت مستعدة؟ للإجابة على ذلك، إليك بعض العلامات التي يمكن أن تخبرك ما إذا كنت مستعدة أم لا.

1 - تشعرين أنك جاهزة

الاستقرار المادي دلالة على جاهزية إنجاب طفل

يمكن أن تشمل عبارة "تحديد ما إذا كنت مستعدة" كلا الوالدين، من خلال العديد من العوامل التي تشعرين بها ومنها إذا كنت مستقرة من الناحية المالية، ووصلت إلى السن المناسبة للولادة ومتزوجة من رجل تثقين به، فهو أفضل وقت للقيام بهذه الخطوة.

2 - تنجذبين لأطفال الآخرين

حب الاقتراب من أطفال الآخرين

هل شعرت يوماً بعاطفة قوية عند رؤية الأطفال في عربة تجرها الأم، أو أثناء مشاهدة مقطع فيديو لهم على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كنت في السن المناسبة فربما تكونين مستعدة لإنجاب طفل. غالباً ما ينفجر شعور الأمومة عندما تبدأين في ملاحظة الأطفال الآخرين وتكون مسرورة جداً بذلك.

3 - أنت تتخيلين دائماً كيف سيبدو طفلك

قد تتخيلين عيني طفلك

إذا بدأت مؤخراً في التساؤل عن شكل طفلك أو بدأت تتمنين سراً أن يكون لديه عيني وطول شريكك وما إلى ذلك، فأنت بالتأكيد جاهزة لإنجاب مولود، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنك مستقرة مالياً وعلاقتك مثالية مع زوجك، فأنت جاهزة بالتأكيد.

4 - إذا كنت تحلمين بأحلام صغيرة في الآونة الأخيرة

تحلمين بالطفل

أحلامك لها علاقة كبيرة بأفكارك الواعية، فإذا كنت تحلمين كثيراً بإنجاب الأطفال مؤخراً، فمن المحتمل أن هذا ما يدور في ذهنك أيضاً، وإذا كان هناك احتمال ضئيل لإمكانية التفكير بإنجاب طفل، فربما تكون جاهزة لهذه الخطوة.

5 - تفكرين باستمرار في أسماء الأطفال

تفكرين في اسمه

بصرف النظر عن الحلم بالأطفال وعن الشكل الذي سيبدو عليه طفلك، فإذا كنت تفكرين باستمرار في أسماء الأطفال، فأنت تتمنين الحصول على واحد، إنها الرغبة بالإنجاب، التي تجعلك تخططين مسبقاً لهذا الحدث، وهذه إشارة تعني أنك مستعدة للانجاب.