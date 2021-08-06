الوفيات أعلى من المواليد.. عدد سكان روسيا يتراجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل تعداد السكان في روسيا الانكماش بشكل كبير في ظل جائحة كورونا.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الرسمي "روس ستات"، الجمعة، توفي ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين ما يقرب من 422 ألف شخص في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وهو أكبر من عدد المواليد فيها بقليل.



وكان التراجع السكاني أعلى بنسبة 60% تقريباً مما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي 2020.

ووفقاً لإحصاءات كورونا الرسمية توفي حوالي 163 ألف شخص بسبب كوفيد- 19 حتى الآن في روسيا.



ومع ذلك يقدر عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى بكثير مما يتم تسجيله.

وينتشر حالياً نوع متحور من الفيروس هو دلتا شديد العدوى على نطاق واسع في روسيا.

ومنذ أسابيع أبلغت السلطات عن ما يقرب من 800 حالة وفاة خلال عدة أيام.

وحدث في الآونة الأخيرة تسجيل 230 ألف إصابة جديدة و792 حالة وفاة في غضون 24 ساعة.

ووفقاً لتصريحات وزير الصحة ميخائيل موراشكو الأخيرة حصل ما يقرب من 27% من الروس على جرعة واحدة من التطعيم حتى الآن.