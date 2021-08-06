شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضع علاقة التمثيل الغذائى عند المصابين بأمراض الكلى وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي والذين يعانون أيضًا من مشاكل في الكلى هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

متلازمة التمثيل الغذائي وفقا لموقع "healthline" هي مجموعة من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لمتلازمة التمثيل الغذائي غير معروف إلا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يعانون من مرض السكري، والمشاكل الجلدية أكثر عرضة للإصابة بهذه المتلازمة، وترتبط متلازمة التمثيل الغذائي بمقاومة الأنسولين وعدم قدرة الجسم على استخدام الإنسولين بشكل فعال لتقليل مستويات الجلوكوز والدهون، ويمكن أن تحدث مقاومة الإنسولين بسبب مجموعة من العوامل الوراثية ونمط الحياة.

وترتبط مستويات الإنسولين والجلوكوز المرتفعة بعدد كبير من الآثار الصحية السلبية، واحدة من هذه الآثار السلبية هي مضاعفات القلب والأوعية الدموية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الطب الباطني أن الأشخاص المصابين بمرض كلوي مزمن معتدل لديهم تكرار كبير لمتلازمة التمثيل الغذائى، مما يزيد من خطر الموت المبكر ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.





عدد متزايد من مكونات متلازمة التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع محيط الخصر، ومستويات السكر فى الدم، والدهون الثلاثية، وضغط الدم، وكذلك انخفاض الكولسترول الحميد، زاد من المخاطر.

وقال مؤلف كبير من الجامعة الطبية في إنسبروك في النمسا: "على الرغم من أن دراستنا كشفت عن تكرار مرتفع بشكل صادم لمتلازمة التمثيل الغذائي في هذه المجموعة من المرضى المعرضين لمخاطر عالية، إلا أن هناك رسالة تحفيزية لمرضانا: "تم تجنب كل مكون من مكونات متلازمة التمثيل الغذائي قد تقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بنقطة نهاية القلب والأوعية الدموية أو الوفاة المبكرة".