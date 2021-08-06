تعرف على أنواع ومصادر رجيم الكربوهيدرات الصحية لإنقاص الوزن

القاهرة - سامية سيد - تتمثل وظيفة الكربوهيدرات الرئيسية في توفير طاقة سريعة للجسم، لأنها سهلة الهضم وتعزز الحالة المزاجية بعد وقت قصير من استهلاكها، ولكن عندما لا يتم حرق هذه الطاقة، يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون، وفى هذا التقرير نتعرف على أنواع ومصادر الكربوهيدرات، وفقا لما نشره موقع healthline.

يتكون النظام الغذائي الكربوهيدرات من نوعين:

1. الكربوهيدرات البسيطة

تعتبر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة من أحلى الأطعمة، مثل السكر المكرر، والخبز الفرنسي، والعسل ومربى الفاكهة والبطيخ والزبيب والحبوب والأرز الأبيض والمكرونة المطبوخة، والفشار ، والمشروبات الغازية، هذا النوع من الكربوهيدرات يتم هضمه وامتصاصه بسرعة كبيرة من قبل الجسم مما يجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى بسرعة أكبر، لأن سكرها ينتقل بسرعة إلى الدم، ولذلك يجب تجنبها من قبل مرضى السكري أو أولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن.

2. الكربوهيدرات المعقدة

تعتبر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة أقل حلاوة، ومن الأمثلة على ذلك الأرز والمكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، وكذلك الحبوب الكاملة أو العدس أو الحمص أو الجزر أو الفول السوداني، كما أن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة لها معدل هضم أبطأ، وبالتالي تصل إلى الدم بشكل أبطأ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.



مصادر للكربوهيدرات الصحية مصادر للكربوهيدرات الصحية هناك 5 مصادر للكربوهيدرات الصحية يجب تضمينها فى نظامك الغذائى والتى ىتشمل :