هل جربتم هذه الفاكهة.. مفعولها عجيب في إنقاص الوزن!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر فاكهة النوني واحدة من أنواع الفواكه التي تنمو في المناطق شبه الاستوائية. وتتميز بأهميتها العلاجية لبعض المشاكل الصحية، هذا واستخدمت في الطب التقليدي الشعبي. وتشبه ثمرة النوني حجم ثمار المانغو. وتستخدم هذه الفاكهة بالعصائر، إذ يعدّ عصير النوني مشروباً استوائياً مشتقاً من شجرة Morinda citrifolia.

وقد كشف تقرير منشور في مجلة “Medical News Today” الطبية المتخصصة إلى أن فاكهة “النوني” أو ما يعرف “Noni” أو “Morinda citrifolia” (موريندا سيتريفوليا) ويطلق عليها عربياً (القشدة الشائكة أو القشطة الشائكة أو الغرافيولا شجر ذو ثمر حمضي المذاق)، تتمتع بالكثير من الخائص الطبية الفريدة، لكنه ركز بشكل أساسي على قدرة هذه الفاكهة على إنقاص الوزن بشكل بسيط والحصول على مجموعة رائعة من الفوائد من خلال وضعها في مياه الشرب، حيث استخدمت لمئات السنين في وصفات الطب الشرقي.

ونوهت “Eat This, Not That”، في تقريرها إلى أن هذه الفاكهة حضرت منذ قرون بطرق مختلفة عن طريق سحقها أو تحويلها إلى عجينة أو عصير من أجل تلبية عدد من الاحتياجات الصحية.

وجدت الدراسات العلمية أن فاكهة النوني قادرة على تخفف من آلام المفاصل والتهاب المفاصل، وتكافح الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، بالإضافة إلى أنها تقدم جرعة جيدة من “فيتامين سي” الذي يدعم مناعة الجسم.

واكتشفت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة “المكتبة الوطنية الأميركية للطب ” (US National Library of Medicine)، أن متعاطي التبغ الذين يشربون عصير النوني لمدة شهر تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. حيث قللت بشكل محدد من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

وفي دراسة منفصلة أخرى طبقت على مجموعة من غير المدخنين، أدى عصير النوني إلى انخفاض في معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأثبتت الدراسة أن هذه الفاكهة قادرة على تنظيم نسبة السكر في الدم وضبط عملية التمثيل الغذائي، وتقلل الدهون في الدم، وتمنع زيادة الوزن عن طريق زيادة هرمون “غريلين” (وهو الهرمون الذي يعطي الدماغ الإشارة المنبهة للشبع).

ونوه المقال إلى أن عصير فاكهة النوني يتمتع بطعم مر غير مستساغ، لكنه أشار إلى إمكان تخطي هذه المشكلة من خلال وضعة قطع عدة مع مياه الشرب، أو وضع كمية قليلة من عصيره في الماء، الأمر الذي يخفف من طعمه المر وتكون نسبته كافية لتقديم فوائد صحية قوية.