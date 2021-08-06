صحة ورشاقة

اليمن يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ شهور

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل اليمن، الجمعة، أكبر عدد إصابات يومية بفيروس المستجد وذلك بعد شهور من انحسار الإصابات.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنها سجلت 27 إصابة في محافظات حضرموت وتعز وعدن وشبوة ولحج ومأرب.

كما أعلنت اللجنة تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت.

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن إلى 7131 إصابة، منها 1384 حالة وفاة. وثمة اعتقاد أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي.

ولا تتوفر أي أرقام عن حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن كوفيد-19 في المناطق التي تسيطر عليه ميلشيا الحوثي بشمال البلاد كثيف السكان.

وفي أواخر الشهر الماضي حذر قاسم بحيبح، وزير الصحة اليمني، من بوادر تفشي موجة ثالثة من الجائحة في البلاد.

وأكد في تغريدة على "تويتر" أن عدد الإصابات عاد بالتزايد مجدداً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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