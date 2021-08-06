كورونا في المغرب.. 11358 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 11358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة فقط.

وتأتي الحصيلة الجديدة نزولا من 12039 إصابة يوم الخميس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة المغربية إلى 676683 حالة.‭‭

وأشارت بيانات الوزارة المغربية إلى تسجيل ‭‭76‬‬ وفاة جديدة، صعودا من 72 حالة ليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10163 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة أن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش تعادل 41.2%، فإن الوضع متفاقم أكثر في عدد من المدن التي لم تعد فيها أسرة شاغرة بأقسام الإنعاش.

وحسب آخر إفادات وزارة الصحة، هناك 1472 حالة “كوفيد-19” خطيرة، منها 895 حالة تحت التنفس الاصطناعي.