كورونا في المغرب.. 11358 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 11358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة فقط.
وتأتي الحصيلة الجديدة نزولا من 12039 إصابة يوم الخميس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة المغربية إلى 676683 حالة.
وأشارت بيانات الوزارة المغربية إلى تسجيل 76 وفاة جديدة، صعودا من 72 حالة ليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10163 وفاة.
وأعلنت وزارة الصحة أن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش تعادل 41.2%، فإن الوضع متفاقم أكثر في عدد من المدن التي لم تعد فيها أسرة شاغرة بأقسام الإنعاش.
وحسب آخر إفادات وزارة الصحة، هناك 1472 حالة “كوفيد-19” خطيرة، منها 895 حالة تحت التنفس الاصطناعي.