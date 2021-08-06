شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب عليك تضمين أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع المغذيات الضرورية، وتعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية أحد المغذيات المهمة ولها فوائد صحية مذهلة للجسم والدماغ، لذلك يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومى، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

وهناك مجموعة من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك والجوز والزيوت النباتية والمكسرات وغيرها.

فيما يلى.. الفوائد الصحية لإضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية لنظامك الغذائي: 1- تحسين الرؤية وصحة العين

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية مادة مغذية سحرية لا تساعد فقط في تحسين الرؤية ولكنها مفيدة أيضًا لصحة العين، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض العيون المختلفة مثل الضمور البقعي وجفاف العين.

كما تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تحسين إنتاج الزيت الضروري للدموع وتقليل الالتهاب في المنطقة المحيطة بالعين، وحماية الشبكية المركزية بالعين من التدهور.



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2- الوقاية من أمراض القلب

من المعروف أن الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميجا 3 الدهنية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، حيث تمنع تلك الأحماض تكوين الجلطات لأنها مضاد طبيعي لتخثر الدم، كما أنها تحافظ على البطانة الداخلية للشرايين سلسة وخالية من التلف وتمنعها من التصلب عن طريق الحفاظ على تدفق الدهون والكوليسترول حتى لا يتراكم ويؤدي إلى انسدادها مع مرور الوقت.



اوميجا 3

3- تحارب الالتهاب المزمن

على الرغم من أن الالتهاب أمر حيوي لصحتك حيث إنه استجابة طبيعية للجسم تجاه العدوى والأضرار الخارجية، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرًا عندما يستمر لفترة طويلة دون وجود أي عدوى أو إصابة أو ضرر، ويمكن أن يساهم في الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان والنوبات القلبية، وتساعد أحماض أوميجا 3 في الحد من إنتاج المواد الالتهابية مثل السيتوكينات والإيكوسانويد ومن ثم تقليل الالتهاب والوقاية من الأمراض المزمنة.

4- تحارب التدهور العقلي

تُعرف الأحماض الدهنية أوميجا 3 بأنها غنية بمضادات الأكسدة والموجهة للعدوى والمضادة للالتهابات، كما تشتهر بتأخير تطور التدهور العقلى وتمنع الإصابة بالخرف والزهايمر.