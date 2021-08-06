شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم التنظيف يطرد السموم ويخلصك من 3 كيلو من وزنك أسبوعيا.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم التنظيف أو حمية التخلص من السموم، أحد الأنظمة المتبعة مؤخرا، والتى لم تقتصر فقط على خسارة الوزن بل تعمل أيضا على تخلص جسمك من السموم وتساعد على رفع كفاءة الكلى والكبد فى تصفية وإزالة السموم التى تدخل إلى أجسامنا عبر الأطعمة الملونة والمعالجة، ويخفض 3 كيلو من وزنك خلال أسبوع.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline، فإن نظام التخلص من السموم يقضي على الأطعمة عالية المعالجة التي تحتوي على دهون صلبة والسكر المضاف، والتى تحتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية العالية.

ويقوم دايت التنظيف على بعض الأطعمة والمشروبات مثل:

العصائر الطازجة وتحديدا عصير الجزر والنعناع ومشروبات الديتوكس التى تتكون من شرائح الخضراوات بإضافة الليمون.

يعتمد هذا الريجيم على تناول البروتينات بشكل صحى من خلال تناول الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية المشوية التى تمنح جسمك الفيتامينات والمعادن الهامة دون اكتساب دهون أو سعرات حرارية كبيرة.

تقوم وجبة الإفطار فى ريجيم التنظيف على تناول كميات كبيرة من الماء المضاف إليه عصير الليمون قبل تناول وجبة الإفطار المكونة من حصص محددة من الفاكهة والعصائر الطازجة.

تحتوي وجبة الغداء على بروتينات تقوية بجانب تناول كميات كبيرة من الخضراوات فى شكل سلطة أو خضار مطهو على البخار.

فى العشاء يمكنك تناول منتجات الألبان خالية الدسم مثل الزبادى، أو تناول أطباق الشوربة المختلفة.

يمكن اتباع ريجيم التنظيف لمدة أسبوع فقط، ويتم تكراره من حين لآخر حتى لاتصاب بمضاعفات خطيرة قد تنتج عنه تتمثل فى نقص الفيتامينات والمعادن، كما يمكن أن تسبب تطهير القولون ، والذي يُنصح به غالبًا كجزء من خطة التخلص من السموم ، في التقلصات والانتفاخ والغثيان والقيء.