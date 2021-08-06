شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على رطوبتك وارتدى النظارات الشمسية.. كيف تتعامل مع الموجة الحارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر موجة الطقس الحار التى تشهدها البلاد منذ عدة أيام، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وهناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية يجب وضعها فى الاعتبار لتخطى تلك الموجة الحارة دون التعرض لأى مشاكل صحية مثل ضربة الشمس والجفاف وغيرها من الأمراض المرتبطة بهذا الطقس الحار، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

يحدث للجسم العديد من المشاكل بسبب الطقس الحار، مثل التشنجات نتيجة زيادة التعرق، حيث يفقد الجسم كل الملح والرطوبة في الجسم ويمكن أن يؤدي إلى آلام في العضلات أو تقلصات.

وكذلك قد يسبب الطقس الحار الطفح الجلدى بسبب التعرق الشديد أيضًا وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار والتي تكون عبارة عن مجموعة من البثور الحمراء من البثور تنتشر في الرقبة وأعلى الصدر .

ولعل أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، هو التعرض لضربة الشمس، وهناك بعض العلامات التحذيرية التي تدل على تأثر الجسم بالموجة الحارة مثل الجلد الأحمر والجفاف والصداع والدوخة والغثيان.

طرق الوقاية من الأمراض المرتبطة بالموجة الحارة:

1- الإكثار من تناول الماء والعصائر الطبيعية لتفادى الإصابة بالجفاف.

2- تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة خاصة فى وقت الذروة والتى تكون عادة ما بين الساعة 10 صباحًا و 2 ظهرًا.

3- الحرص على الاستحمام بالماء البارد بعد قضاء يوم طويل خارج المنزل فى تلك الموجة الحارة لتجديد النشاط وتخفيف التوتر كما يمنحك الاسترخاء اللازم.

4- الحرص على ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والقطنية الفضفاضة، لأن الملابس ذات الألوان الداكنة تمتص مزيدًا من الحرارة، كما أن الملابس الضيقة لا تسمح بالتعرق الذى يعد نظام التبريد الطبيعي لجسمك.

5- احرص على ارتداء النظارات الشمسية التى تحميك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي الوقاية من أمراض والتهابات العيون، كما من المهم أيضًا ارتداء القبعات التى تحمى بشرتك من التجاعيد التى قد تسببها الأشعة الضارة.

6- حاول البقاء بعيدًا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، والجلوس فى الظل قدر الإمكان، مع وضع كمية وفيرة من واقي الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس الحارقة.