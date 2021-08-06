كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 أغسطس 2021 07:48 مساءً - جدول محتوى

1- فوائد الفلفل الاسود للحامل

2-أضرار الفلفل الأسود للحامل

3-أضرار الإفراط في تناول الفلفل الأسود

4-فوائد الفلفل الأسود بعامة

فوائد الفلفل الأسود للحامل كثيرة ومتنوعة، والمعروف ان الفلفل الأسود يدخل في صناعة الكثير من الأدوية؛ نظرا لدوره القوي في علاج العديد من الأمراض، كما يتم استخدامه أيضاً في تخفيف الآلام ومضاد للألم عند وضعه على مكان الألم.. والأهم أن تناول الحامل للفلفل الأسود أثناء الحمل يساعد على تقوية المناعة خلال فترة حملها.. وفوائد أخرى كثيرة نتعرف عليها من حديثنا مع الدكتور عبد الجواد مصطفى أستاذ التغذية بمركز البحوث العلمية

1-فوائد الفلفل الأسود للحامل

تحسين عملية الهضم

إضافة الفلفل الأسود لغذاء الحامل..يخفف من انتفاخ البطن

أثناء فترة الحمل يلاحظ ضغط الرحم على الجهاز الهضمي، لذلك تشعر الحامل بالحموضة وعسر الهضم .. لهذا يفضل إضافة الفلفل الأسود إلى النظام الغذائي للمرأة الحامل ؛حيث يقلل أيضا من انتفاخ البطن

علاج نزلات البرد

يفضل وضع الفلفل الأسود في الأنظمة الغذائية وذلك للتخفيف من أعراض نزلات البرد

يقلل من اكتئاب الحامل

يمكن الفلفل الأسود أن يحسن من الصحة النفسية والعاطفية للحامل ..يقلل من اكتئاب الحمل، ولكن يجب الحذر من تناوله يومياً فقد يؤثر بالسلب على الحامل

السيطرة على ضغط الدم

معاناة المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم، يعد أمراً خطيراً لها، وتطوره يؤدي إلى مضاعفات عديدة، وخصوصاً في الشهر السادس من الحمل، والتحكم يكون من خلال الاستهلاك المنتظم للفلفل الأسود

2-أضرار الفلفل الأسود للحامل

لا يُنصح باستخدام الفلفل الأسود بكميات كبيرة أثناء الحمل

وتتركز في حال تناول الفلفل بكميات كبيرة؛ ولكن تناول الفلفل الأسود باعتدال في النظام الغذائي لا يسبب للحامل أي ضرر

هناك مواد داخل الفلفل الأسود لها نشاط مانع للحمل عند استخدامها على المدى الطويل، لذلك لا ينصح باستهلاك الفلفل الأسود بكميات كبيرة أثناء فترة الحمل

رد فعل تحسسي

تعانى بعض الحوامل من رد فعل تحسسي لبعض المواد الغذائية خاصة في فترة الحمل ،حيث يسبب تناول الفلفل الأسود بكثرة عدداً من الأعراض والتي تشير إلى الحساسية

الشعور بحرقان في المعدة

ينصح بعدم تناول الفلفل الأسود أثناء الحمل وخاصة إذا كانت هناك مشاكل في عسر الهضم وحرقة المعدة

احتمالية زيادة درجة حرارة الجسم

من الممكن أن يتسبب وضع الفلفل الأسود وغيره في النظام الغذائي إلى زيادة درجة حرارة الجسم ،وأيضاً مشاكل في عسر الهضم وتقرحات الفم وغيره

3-أضرار الإفراط في تناول الفلفل الأسود

تناول الفلفل الأسود بكميات مضاعفة ..بإفراط يعمل على بطء عملية التئام الجروح، كما يؤدي إلى زيادة النزيف لدى الأشخاص المصابين بمشاكل متعلقة بنزيف الدم

تناوله بكثرة يتسبب- أيضا- باضطراب معدلات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بسكري الدم

يحتوي الفلفل الأسود على مادة البيبيرين، وهي مادة قوية، وتعد المسؤولة عن الطعم الحارق الذي نحسه بعد تناولنا للفلفل الأسود ما يجعلها تؤثر على الجهاز الهضمي ويؤدي بدوره إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي في بعض الأحيان

يتفاعل الفلفل الأسود مع بعض الأدوية عند تناوله بكميات كبيرة مما يؤدي إلى زيادة أو تقليل تركيز الدواء داخل جسم الإنسان

احمرار الجلد

يسبب تناول الفلفل الأسود بكميات كبيرة إلى احمرار الجلد والشعور بإحساس أشبه باللسعة أيضًا

العطس والحساسية

يسبب الفلفل الأسود العطس للإنسان، وذلك بسبب وجود مادة البيبيرين داخله، لأن استنشاق الفلفل الأسود يحفز النهايات العصبية في الأنف مما يزيد من الحساسية، وهذا يدفع الإنسان للعطس المستمر

جرعة الفلفل الأسود الآمنة

تعتمد الجرعة المناسبة والآمنة للاستهلاك من الفلفل الأسود على عمر الشخص، وصحته العامة، وعوامل أخرى

لا توجد هناك جرعة محددة لاستهلاك الفلفل الأسود اعتمادًا على المصادر العلمية، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بأنه لا يمكن الجزم بأن المواد الطبيعية مواد أمنة بعامة ويجب تناولها واستهلاكها باعتدال من أجل تجنب الإصابة بأي من الأعراض الجانبية

4-فوائد الفلفل الأسود بعامة

يحتوي الفلفل الاسود على مضادات الأكسدة التي تحمي الحامل من الأمراض

امتلاك خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي الفلفل على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الإنسان من عوامل الأكسدة والأمراض المختلفة

المساعدة على امتصاص العناصر الغذائية

يساعد الفلفل الأسود على امتصاص المكونات الغذائية من الطعام، مثل: مادة الكوركومين الموجودة في بهارات الكركم

كما يساعد الفلفل الأسود على امتصاص ألبيتا كاروتين الموجودة في العديد من الخضراوات والفاكهة

تحسين وظائف الجهاز الهضمي

يساعد الفلفل الأسود في تحفيز إفراز إنزيمات البنكرياس والأمعاء من أجل هضم الكربوهيدرات والدهون، كما يساعد أيضًا في تقليل أعراض الإسهال

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