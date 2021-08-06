كورونا في ليبيا.. 1879 إصابة جديدة و26 حالة وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 1879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 656 إصابة و 317 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 264 ألفًا و827 شخصًا، بينهم 63 ألفًا و575 حالة نشطة، ووفاة 3689 شخصا.



