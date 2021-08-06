شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأعراض المبكرة لكورونا تختلف باختلاف الفئات العمرية بين الرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من أعراض الإصابة بعدوى كورونا، بينما قد يعاني بعض الأشخاص من سيلان الأنف وفقدان حاسة الشم والتذوق، قد يعاني البعض الآخر من الإسهال والخمول.

يعتقد العلماء أن هذه الأعراض المبكرة متشابهة إلى حد ما بالنسبة للجميع، ولكن الآن، تشير دراسة جديدة أجراها باحثون من King's College London إلى أن هذه الأعراض المبكرة لعدوى كورونا تختلف بين الفئات العمرية وأيضًا بين الرجال والنساء، وتم نشر هذا في The Lancet Digital Health.

ومن المهم أن يعرف الناس الأعراض المبكرة، والتي تكون واسعة النطاق وقد تبدو مختلفة لكل فرد من أفراد الأسرة أو الأسر، خاصة في مواجهة المتغيرات الجديدة والقابلة للانتقال بشكل كبير.



الأعراض المبكرة لكورونا

أعراض مهمة للكشف المبكر عن عدوى كورونا

لغرض الدراسة، قارن الباحثون القدرة على التنبؤ بالعلامات المبكرة لعدوى كورونا باستخدام معايير التشخيص الحالية لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة باستخدام نموذج التعلم الآلي، يمكن أن يتضمن نموذج التعلم الآلي هذا بعض الخصائص المتعلقة بالشخص المصاب، مثل العمر والجنس والحالات الصحية.

أظهر نموذج التعلم الآلي أن أعراض الإصابة المبكرة بـ كورونا تختلف بين المجموعات المختلفة، وقام الباحثون بفحص 18 عرضًا، والتي لها صلة مختلفة بالكشف المبكر في مجموعات مختلفة، وتضمنت أهم الأعراض، ووفقًا للباحثين، للكشف المبكر عن COVID-19 بشكل عام فقدان الرائحة وألم الصدر والسعال المستمر وآلام البطن والبثور على القدمين ووجع العين وآلام العضلات غير العادية.

الفرق الأبرز بين الكبار والصغار

وفقًا للباحثين، فإن هذه الاختلافات تظهر بشكل أكبر بين الفئات العمرية الأصغر (16 إلى 59 عامًا) مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنًا (60 إلى 80 عامًا وما فوق)، والرجال لديهم أعراض مختلفة مقارنة بالنساء في المراحل المبكرة من كورونا.

لغرض الدراسة، نظر الباحثون في البيانات من تطبيق ZOE COVID Symptom Study في الفترة من 20 أبريل إلى 15 أكتوبر 2020، قام الباحثون بنمذجة العلامات المبكرة لعدوى كورونا، واكتشفوا بنجاح 80 % من الحالات من الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا.

كيف تختلف الأعراض؟

نسرد الاختلافات في الأعراض المبكرة لـ COVID-19 التي وجدها الباحثون في هذه الدراسة: