شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفحوصات اللازمة للكشف عن نقص فيتامين (ب) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فيتامين B أو (ب) أحد الفيتامينات الأساسية التى يحتاجها الجسم للقيام بمجموعة من الوظائف الحيوية، منها صنع خلايا الدم الصحية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار فى الدم، بجانب أنه يساعد الجهاز العصبى فى العمل بشكل صحيح، وفقًا لما ذكره موقع "Mayo Clinic".

ويشمل فيتامين (ب) عدة أنواع وتعرف أيضًا باسم مجموعة فيتامين ب، ويمكن الحصول عليها بشكل طبيعي من مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة، ولكن إذا كنت تعاني من نقص في أي من فيتامينات "ب"، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة.

أعراض نقص فيتامين (ب):

1- فقدان الوزن.

2- تشقق الشفاه أو تقرحات الفم.

3- تغيرات فى المزاج.

4- الشعور بالتعب

5- الطفح الجلدى أو شحوب الجلد

6- الدوخة

وهناك عوامل أخرى قد تتعرض بسببها لنقص فيتامين (ب):

- إذا كان لديك تاريخ عائلي من فقر الدم.

- إذا كنت تعانى من مرض الاضطرابات الهضمية.

- فى حالة الخضوع لعملية جراحية في المعدة.

طرق تشخيص نقص فيتامين (ب) فى الجسم

يمكن فحص مستويات فيتامين (ب) للكشف عما إذا كان هناك نقص فى نوع أو أكثر يظهر بسببها تلك الأعراض، وذلك عن طريق اختبارات الدم والبول، وغالبًا ما يتم قياس الفيتامينات B معًا في اختبار يسمى فيتامين B12 وحمض الفوليك.

وإذا أظهرت النتائج أنك تعاني من نقص فيتامين (ب)، فقد يعني ذلك أن لديك سوء التغذية، وهي حالة تحدث عندما لا تحصل على ما يكفي من العناصر الغذائية التى تحتوى على هذا الفيتامين، وقد تعانى أيضًا من متلازمة سوء الامتصاص، وهو نوع من الاضطراب يحدث عندما لا تستطيع الأمعاء الدقيقة امتصاص العناصر الغذائية الكافية من الطعام.

أما إذا كنت تعانى من نقص فيتامين ب12 فقد تعانى وقتها من مرض فقر الدم الخبيث، وهي حالة لا ينتج فيها الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.