شكرا لقرائتكم خبر عن طرق العناية بالبشرة المترهلة بعد فقدان المزيد من الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الأشخاص الذين يفقدون الكثير من الوزن في كثير من الأحيان من الجلد المترهل، مما قد يضر بمظهرهم ويؤثر على حياتهم، فعندما يتمدد الجلد أثناء زيادة الوزن لاستيعاب النمو المتزايد للجسم يتم تدمير ألياف الكولاجين والإيلاستين وهما البروتينات الموجودة في الجلد، وعندما يستمر في التمدد لفترة طويلة من الوقت يفقد قدرته على التراجع نتيجة لذلك، ووفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا"، فإن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في مرونة الجلد يجب مراعاتها للحفاظ عليه خاصة بعد إنقاص الوزن.

مدة ومقدار فقدان الوزن

بسبب فقدان الإيلاستين والكولاجين بالبشرة، يصبح جلد الشخص الذي يعاني من زيادة الوزن أو السمنة لفترة طويلة أكثر مرونة بعد فقدان الوزن، حيث كلما زاد وزنك زاد تأثيره على مرونة بشرتك، ولا ننسى أن الجلد الأكبر سنًا يحتوي على كمية أقل من الكولاجين من الجلد الأصغر سنًا ويكون أكثر مرونة بعد إنقاص الوزن.

تجنب التعرض لأشعة الشمس

لقد ثبت أن إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد ينخفض ​​بسبب التعرض المزمن لأشعة الشمس، مما قد يساهم في ترهل الجلد.

الإقلاع عن التدخين

يقلل التدخين من تكوين الكولاجين بالبشرة بل ويتلف الكولاجين الموجود أيضًا مما يترتب عليه ترهل الجلد.



تدريبات المقاومة

انخرط في تدريبات المقاومة

تعتبر تمارين القوة المنتظمة من أكثر الأساليب فعالية لكل من الشباب وكبار السن لاكتساب الكتلة العضلية، حيث إن زيادة كتلة العضلات لا تساعد الشخص على حرق المزيد من السعرات الحرارية فحسب، بل تحسن أيضًا مظهر الجلد المترهل بشكل كبير.



مكملات الكولاجين

ابحث عن مكملات الكولاجين

تشير العديد من الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين قد يكون له تأثير وقائي بالحفاظ على على كولاجين الجلدن كمل يمكن أيضًا استخدام المستحضرات أو الكريمات التي تحتوي على الكولاجين والإيلاستين للمساعدة في شد الجلد.



طعام صحى

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية

يجب أن يشتمل نظامك الغذائي في رحلة إنقاص الوزن على كمية كافية من البروتين وفيتامين سى وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث وفقًا للدراسات الحديثة، يعد البروتين ضروريًا للبشرة الصحية، كما يساعد فيتامين سي في تكوين الكولاجين ويحمي البشرة أيضًا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، فيما تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الدهنية على تعزيز ليونة الجلد.



شرب الماء

الحفاظ على رطوبتك

قد يساعد الحفاظ على رطوبتك بتناول الكثير من الماء أمر مهم للحفاظ على بشرتك، حيث سيضمن شرب كمية كافية من الماء وصول العناصر الغذائية الضرورية لخلايا البشرة بالإضافة إلى تحسين مرونة بشرتك.