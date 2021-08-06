نجمات تعرضن لحالات صحية حرجة

بيروت - نادين محمد - عاشت بعض النجمات العرب حالات صحية حرجة عانين منها، حيث أجبرن على الدخول الى المستشفى والبقاء فيها لفترة طويلة.

آخرهن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز التي أدخلت الى المستشفى في حالة صحية حرجة، بعد وجود خطأ طبي من أحد الأطباء، وبقيت في غيبوبة لفترة قبل ان تستفيق.

كما ان النجمة دلال عبد العزيز ما زالت تعيش وضعاً صحياً حرجاً نتيجة اصابتها بالكورونا ويتأرجح مؤشر حالتها الصحية من وقت لآخر بين التحسن والتراجع نتيجة نقص الأوكسيجين.

وكشفت النجمة الخليجية عبير أحمد عن خضوعها لغسيل دم وهو مرض نادر من نوعه أصيبت به، وظهرت من داخل احدى المستشفيات وكان مرسوم على وجهها علامات المرض.

وانتشرت منذ فترة عدة أخبار مختلفة عن تدهور الحالة الصحية لفيفي عبده، ودخولها الرعاية الصحية بأحد المستشفيات في حالة حرجة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت بها وأن حالتها خطرة وحرجة بعد أن أصيبت بمشكلة في الأعصاب بعد خطأ طبي من أحد الأطباء في إعطائها "حقنة" لامست الأعصاب بطريقة خاطئة وهو ما أصابها بحالة نفسية سيئة ودخولها فيما يشبه حالة الاكتئاب.

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