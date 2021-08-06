شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة صحية تناولها فى سن الأربعين تساعدك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة من الأسباب التى تعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض السمنة بعد سن الأربعين، منها نمط الحياة السيئ، مما يؤدي إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي.

ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإن اتباع عدد من النصائح للأشخاص فوق سن الـ الأربعين تساعدهم فى إنقاص الوزن، منها الأطعمة الصحية فى نظامك الغذائي .

1. الحبوب الكاملة:

يضمن تناول الحبوب الكاملة الحصول على الألياف والبروتينات النباتية والفيتامينات والمعادن ومجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية، والتي سيكون لها تأثير إيجابي هائل على إنقاص الوزن، مما يساعد في تحسين الهضم، وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

2. البقوليات:

تحتوى الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والدهون، و البروتينات الموجودة في خلايا الجسم في عضلاتنا والباقي في العظام والغضاريف والجلد،، وتساعد أيضا فى انقاص الوزن.

3. عين الجمل:

معروف بخصائصه الزيتية الصحية ، وفيتامين E والميلاتونين ، كما أنه مصدر غني جدا بمضادات الأكسدة، ويبطئ عملية الشيخوخة والتدهور المرتبط بالعمر، كما تعد أيضا وجبة خفيفة رائعة لمراقبي الوزن، وبشرة سليمة.

4.البنجر :

يحتوي على نسبة عالية من الماء ومحتوى منخفض من السعرات الحرارية، وهى خواص مفيدة لفقدان الوزن.

5.زيت الزيتون :

يحتوى على كمية عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على إنقاص الوزن وحرق الدهون فى الجسم.

6. الزبادى :

هو المفتاح لفقدان الوزن، حيث يساعد البروبيوتيك الموجود فى الزبادى في تحسين عملية الهضم وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد في امتصاص العناصر الغذائية والحصول على ما يكفي منها وهو مهم للحفاظ على نشاطك.