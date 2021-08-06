شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: الحاصلين على تطعيمات كورونا قادرين على نشر العدوى حال إصابتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا يمكن أن ينقلوا العدوى للآخرين، فعلى الرغم من فاعلية اللقاحات فى خفض معدلات الإصابة، إلا أنها لم تمنع انتقال العدوى، طبقا لتقرير نشر فى شبكة CNN.

وأكد التقرير أهمية ارتداء الأقنعة بعد تناول الجرعات الكاملة للفيروس، خاصة بعد أن أظهرت دراسة حديثة أن متغير دلتا ينتج كميات مماثلة من الفيروس فى الأشخاص الذين تم تطعيمهم إذا أصيبوا بالعدوى، ما يعنى أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بالفيروس لديهم قدرة على نشر العدوى بين الأصحاء.



انتقال كورونا بين الأشخاص المطعمين بالكامل

وحذر التقرير من متغير دلتا، الذى أدى لارتفاع حالات الإصابات مرة أخرى بالعديد من الولايات مثل فلوريدا ولويزيانا، وفى الوقت ذاته أكد الخبراء أيضًا أن زيادة أعداد الحاصلين على جرعات التطعيم، تسهم فى خفض معدلات الإصابة، كما يساعد فى منع ظهور متغيرات أخرى، يحتمل أن تكون أكثر عدوانية من النسخة القديمة للفيروس.

وكشف التقرير أيضا أن ما يقرب من 58.2% من سكان الولايات المتحدة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا، ونحو 49.9% تم تطعيمهم بالكامل.