شكرا لقرائتكم خبر عن الدايت المناسب للتخلص من دهون البطن.. قلل الكربوهيدرات وأكثر من البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية المعروفة أيضًا باسم دهون البطن، هي نوع أكثر تعقيدًا من الدهون التي يجب التخلص منها، ومن الضرورى البحث عن أفضل الطرق لتحقيق ذلك، وغالبًا ما يكون اختيار الأساليب المدعومة بالدراسات هو الأكثر حكمة، حيث تم التوصية باتباع أنظمة غذائية معينة للمساعدة في حرق دهون البطن الضارة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تتجمع الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، وبالتالى فهى تضر بصحة الجسم وقد تتسبب فى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري الذي يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب، وقد ثبت أن نظامًا غذائيًا واحدًا على وجه الخصوص يساعد في التخلص من دهون البطن وتقليل المزيد من العواقب الصحية المترتبة عليها.

يعد النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين أحد أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا عندما يتعلق الأمر بالرغبة فى التخلص من دهون البطن.

يعتمد هذا النظام الغذائى على تقييد تناول الكربوهيدرات ما يترتب عليه دخول الجسم في الحالة الكيتونية، وتعزيز أكسدة الدهون والشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة بجانب أنه يزيد من إنفاق الطاقة.



البروتين يساعد فى التخلص من دهون البطن

تناول كميات عالية من البروتين بدلًا من الكربوهيدرات تساعد فى الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الحاجة إلى تناول الوجبات الخفيفة، وكل هذه العوامل تعزز فقدان الدهون الحشوية.

أظهرت الأبحاث أن البروتين الذى يعتبر أحد أهم المغذيات المفيدة للجسم، يمكن أن يساعد في التخلص من دهون البطن، لأنه يُقلل الرغبة الشديدة في تناول الدهون بنسبة هائلة تصل إلى 60 %.

يمكن أن يساعد البروتين أيضًا في زيادة التمثيل الغذائي بنسبة 80 إلى 100 سعر حراري يوميًا والتي بدورها يمكن أن تساعد الشخص على استهلاك ما يصل إلى 440 سعرًا حراريًا أقل في اليوم.