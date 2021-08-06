شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمنع تساقط الشعر بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشعر بعد كورونا أمرشائع عند بعض المتعافين من الفيروس، حيث عانى الكثير من هذه المضاعفات التى ظلت تلاحق المرضى حتى عقب التعافى من العدوى، وأرجع الخبراء ذلك إلى زيادة مستويات التوتر لدى المرضى والذى ينتج عنه تساقط الشعر وفقدانه بشكل مزعج.

ومن الشائع جدًا مواجهة تساقط الشعر بعد كورونا، ففي الواقع يواجه 70٪ إلى 80٪ من المرضى هذه المشكلة بالتأكيد بعد الإصابة وفقًا لتقرير نشر فى موقع "healthline"، والذى يُطلق على هذا النوع من تساقط الشعر اسم "الثعلبة التيلوجينية"، وعادة ما يستغرق الأمر 24 شهرًا حتى يستقر، وهو الأكثر شيوعًا عندما تكون مصابًا بالإنفلونزا.

ويسبب كورونا الكثير من التوتر الحاد بين المصابين، مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل حاد، وبشكل عام فإن دورة الشعر لدينا لها مراحل مختلفة، فعندما يعاني الجسم من بعض آليات الإجهاد يدخل شعرنا في مرحلة الثبات ويبدأ في التساقط أخيرًا بعد 2-3 أشهر.

هذه هى آلية تساقط الشعر الكربي، وقد يعاني المرضى من تساقط الشعر لمدة تصل إلى 4 أشهر، وعادة يستقر تساقط الشعر خلال فيروس كورونا بعد 4 إلى 5 أشهر، ولكن إذا استمر لأكثر من 5 أشهر يجب أن تفكر فى إمكانية استشارة طبيب أمراض جلدية.

تأكد من أن نظامك الغذائي جيد ويحتوى على الكثير من البروتين، ويجب تناول البيض والدجاج والأسماك والخضراوات الورقية والزبادي وفول الصويا والجبن.

التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويفرز الجسم هرمون الإندورفين، الذى يمكن أن يعزز نمو الشعر فى الجسم.

يوصى بالمكملات خاصة بعد الإصابة، فهناك العديد من مكملات نمو الشعر فى السوق والتى تحتوى على الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والفيتامينات المتعددة.

هناك مستحضرات نباتية، مثل الريدينسيل والليبسيل، والتي تستخدم لعلاج تساقط الشعر الخفيف والمتوسط ​​والشديد بعد كوفيد 19.

إذا كان المرضى قلقين من تساقط الشعر فيمكنهم تلقى العلاجات ومحفزات نمو الشعر، والتي يمكن أن تساعد فى نمو الشعر بشكل أسرع.