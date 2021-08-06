أحزمة تخسيس البطن بالماء الدافئ للمراهقات 



بيروت - نادين محمد - من الممكن عمل احزمة تخسيس البطن بين الحين والآخر ان يساعد على نسف الدهون التي تتراكم في هذه المنطقة من الجسم. وتحتوي هذه الاحزمة عادة على مكونات طبيعية يمكن توفيرها بسهولة. الا ان هذا لا يعد كافياً، فمن الضروري ايضاً الحرص على تطبيق برنامج غذائي صحي يقوم على تناول المأكولات التي تخلو من الدهون والسكر. كما من المهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وهذه ابرز احزمة تخسيس البطن بالماء الدافئ للمراهقات.



4 احزمة للبطن



من المفيد تطبيق احزمة تخسيس دهون البطن وخصوصاً في سن المراهقة. لكن في هذه المرحلة العمرية من الضروري ايضاً التركيز على تناول الاطعمة الصحية الخالية من الدسم وعلى شرب كمية كافية من الماء يومياً كما على ممارسة التمارين الرياضية.

1- حزام نسف الدهون بالقهوة والماء الدافئ



المقادير

10 غ من القهوة المطحونة

ملعقتا طعام من العسل الطبيعي

كوب صغير من الماء الدافئ

الطريقة

1 يتم مزج المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس من دون اي تكتلات.

2 يتم توزيع المزيج على كامل مساحة البطن والخاصرتين.

3 تغطى هذه المنطقة بقطعة من النايلون اللاصق ويترك الحزام لمدة ليلة كاملة.

2- حزام التنحيف بالطحالب والماء الدافئ



تحتوي الطحالب على عدد كبير من المكونات التي تعمل على تغذية انسجة الجسم وعلى شد الجلد.

المقادير

30 غ من بودرة الطحالب

10 سنتل من زيت نباتي مثل زيت الزيتون

القليل من الماء الدافئ

الطريقة

1 يتم مزج المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج كريمي متماسك.

2 يمد المزيج على البطن وصولاً الى الخاصرتين. تلف المنطقة بقطعة من النايلون المخصص لحفظ الطعام.

3 يترك الحزام لساعات عدة والافضل لليلة كاملة. وتتم في اليوم التالي ازالته بالماء الفاتر. ومن المهم تكرار العملية نفسها مرة اسبوعياً.

3- حزام الطين لبطن مسطح



من الممكن ايضاً تحضير احد احزمة تخسيس البطن للمراهقات بالماء الدافئ والطين الاخضر. ومن المهم ان يضاف اليه خل التفاح الذي يعمل على تنقية الجسم من السموم وعلى تعزيز الشعور بالراحة على مستوى عملية الهضم.

المقادير

50 غ من الطين الاخضر

7 سنتل من خل التفاح

كوب صغير من الماء الدافئ

الطريقة

1 تمزج كل المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس.

2 يمد المزيج على منطقة البطن التي تلف بطبقات عدة من النايلون اللاصق. يترك لمدة ليلة كاملة.

4- حزام تخسيس البطن بالزنجبيل والماء الدافئ



يعمل هذا الحزام على تفتيت دهون البطن والخاصرتين كما انه يمنع تجمع الماء في الجسم.

المقادير

4 ملاعق طعام من بودرة الزنجبيل

5 ملعقة طعام من الفلف الحار المطحون

6 عصير حبة ليمون

7 10 سنتل من زيت نباتي

8 كوب صغير من الماء الدافئ

الطريقة

1 يتم مزج كل مكونات الحزام بشكل جيد.

2 تدهن به منطقة البطن والخواصر.

3 تغطى هذه المنطقة بقطعة من النايلون الشفاف اللاصق.

4 يترك الحزام لمدة ليلة كاملة قبل نزعه في اليوم التالي وغسل المنطقة بالماء الفاتر. ومن المهم في موازاة تطبيق احزمة تخسيس البطن بالماء الدافئ للمراهقات اعتماد برنامج غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



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