أمريكا تدعم السودان ضد كورونا بـ600 ألف جرعة لقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بـ606,700 جرعة من لقاح كوفيد-19 "جونسون آند جونسون" إلى السودان.

وبحسب بيان وزارة الصحة السودانية وصلت مساء الخميس 606,700 جرعة من اللقاح إلى مطار الخرطوم الدولي.

واوضحت أن لقاحات جونسون آند جونسون حاصلة على موافقة قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، وهي أول لقاحات ذات جرعة واحدة يتم توفيرها في السودان، مما يمكن أكثر من 600,000 شخص في البلاد من التطعيم الكامل بجرعة واحدة فقط.

وقدم وزير الصحة الدكتور عمر النجيب خلال استقبال الطائرة المحملة باللقاحات الشكر لحكومة الولايات المتحدة ومبادرة الكوفاكس َوالشركاء الذين ساهموا في إيصال الشحنات.

وقال الوزير خلال تصريحات صحفية بمطار الخرطوم: "هذه الشحنة هي خط الدفاع الأول لمحاربتنا للوباء".

وأضاف: "الجزء الأكبر من هذه الشحنة سوف يتوجه إلى مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر للسيطرة على الوباء".

وأكد أن مستوى الحماية للقاح عال جداً، وأن لقاح جونسون آند جونسون يؤخذ على جرعة واحدة.

ونبه إلى َأن اللقاح يساعد على المحافظة على النظام الصحي، ودعا الوزير المواطنين للالتزام بالاحترازات والإجراءات الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى بالتطعيم بلقاحات كورونا للوصول إلى أكثر من 20% من سكان البلاد في المرحلة الأولى.

وتابع: "لدينا اعتقاد راسخ بأن اللقاحات هي واحدة من أكثر التدخلات الصحية فاعلية التي تنتجها البشرية لمكافحة الأمراض ومحاربتها، وتخفف لقاحات كوفيد-19 الآن الضغط على النظم الصحية في جميع البلدان".

وأكد النجيب اتخاذ الترتيبات اللازمة على مستوى مستودع اللقاح المركزي لاستقبال الشحنة.

وتم تسليم اللقاحات بدعم من اليونيسيف عبر التحالف الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات، والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، الذي يعمل على التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 على البلدان بغض النظر عن دخلها.

وقادت اليونيسيف عملية شراء وتسليم لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس في أكبر عملية برية وأكثرها تعقيداً في تاريخ التحصين منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقدمت الولايات المتحدة التمويل عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم السودان في معركته ضد الفيروس.

من جانبه قال القائم بالأعمال الأمريكي بريان شوكان: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بمكافحة الجائحة في جميع أنحاء العالم باستخدام قوة الديمقراطية، وبراعة العلماء الأمريكيين، وقوة التصنيع الأمريكي، وأضاف: "نحن نقدم هذا اللقاح بهدف وحيد هو إنقاذ الأرواح".

بدورها قالت مانديب أوبرين، ممثلة اليونيسف في السودان: "إن هذا التبرع السخي باللقاحات من قبل الولايات المتحدة سيعزز المعركة ضد كوفيد-19، جنباً إلى جنب مع مرفق كوفاكس والشركاء"، مبينة أنها ستواصل ضمان حصول الجميع على فرص متساوية على اللقاحات لإنهاء هذه الجائحة.