شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى طفلك من حمو النيل فى موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمو النيل من الأمراض الجلدية التي يصاب بها الأطفال خلال فصل الصيف، ويرجع السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الرطوبة، فيتعرض الطفل لظهور احمرار في الجلد يصاحبه حكة شديدة وبثور حمراء اللون.

وفي هذا السياق نقدم كل ما يخص إصابة الأطفال بحمو النيل وكيفية الوقاية منها، وذلك وفقا لموقع "KIDSHEALTH".

يرجع السبب الرئيسي للإصابة بحمو النيل عند الأطفال لتعرضهم لانسداد في القنوات العرقية، بسبب اتباع العديد من العادات الخاطئة، كارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية، وتعرضهم لفترات طويلة لأشعة الشمس.

وقدم التقرير العديد من الأعراض التي تشير إلى إصابة الطفل بحمو النيل ومنها:

-انتشار البثور الحمراء في أغلب مناطق جسم الطفل.

-احمرار وحكة شديدة في جلد الطفل.

كما أكد التقرير، أن علاج حمو النيل يعتمد في الأساس علي أسباب الإصابة به، ومن أهم النصائح تجنب تعرض الطفل لأشعة الشمس، ويمكن أيضا تجنب الخروج من المنزل للحفاظ على صحة جلد الطفل.

وينصح أيضا باستحمام الطفل بالماء البارد، والاهتمام بالأغذية الغنية بالألياف، والماء، لأنها تقلل من فرص الإصابة بحمو النيل نتيجة لترطيب الجسم بالسوائل، ويمكن للأم استخدام الكريمات المرطبة في حالة زيادة احمرار جلد الطفل المصاب.

ويجب الابتعاد عن تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، لأنها تزيد من شعور الطفل بحرارة الجسم، وتتسبب في إصابته بحمو النيل، وأيضا الاهتمام بارتداء الطفل للملابس القطنية الفضفاضة عند خروجه من المنزل، مع الاهتمام بتناوله للماء والعصائر الطبيعية.

وأكد التقرير، على ضرورة توخي الحذر عند ارتفاع درجة حرارة الطفل، وظهور صديد من البثور، يجب في هذه الحالة ذهاب الطفل للطبيب بشكل سريع، لأنه يحتاج لعلاجات أخرى تشمل المضادات الحيوية، وبعد الكريمات التي تساعده في التخلص والقضاء علي هذا الأمر.