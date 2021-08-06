شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة القلب الأمريكية: الإفراط فى تناول الشوكولاتة يزيد خطر أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة القلب الأمريكية، أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، نظرا لأنها غنية بالسكر والدهون المشبعة، والتي تزيد من زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2 بشكل كبير، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأكدت الدراسة أن الدهون المشبعة الزائدة في نظامك الغذائي تؤدى إلى زيادة البروتين الدهني "الضار" منخفض الكثافة في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، حيث حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من تناول النساء أكثر من 20 جراما، حيث يمكن أن تؤدي الشوكولاتة إلى مجموعة كاملة من المشاكل الصحية، حيث تصل السعرات الحرارية بالقطعة الواحدة إلى 250 سعرة حرارية.

وكشفت الخبراء أن استهلاك الشكولاتة يرتبط بعدة مخاطر أهمها ارتفاع ضغط الدم، ما يعني أنه يجب ألا تأكل أكثر من ربع قطعة الشوكولاتة في غضون 24 ساعة.