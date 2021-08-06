صحة ورشاقة

مؤسسة القلب الأمريكية: الإفراط فى تناول الشوكولاتة يزيد خطر أمراض القلب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة القلب الأمريكية: الإفراط فى تناول الشوكولاتة يزيد خطر أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة القلب الأمريكية، أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، نظرا لأنها غنية بالسكر والدهون المشبعة، والتي تزيد من زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان، حيث يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2 بشكل كبير، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

8db75ba764.jpg

وأكدت الدراسة أن الدهون المشبعة الزائدة في نظامك الغذائي تؤدى إلى زيادة البروتين الدهني "الضار" منخفض الكثافة في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية، حيث حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من تناول النساء أكثر من 20 جراما، حيث يمكن أن تؤدي الشوكولاتة إلى مجموعة كاملة من المشاكل الصحية، حيث تصل السعرات الحرارية بالقطعة الواحدة إلى 250 سعرة حرارية.

وكشفت الخبراء أن استهلاك الشكولاتة يرتبط بعدة مخاطر أهمها ارتفاع ضغط الدم، ما يعني أنه يجب ألا تأكل أكثر من ربع قطعة الشوكولاتة في غضون 24 ساعة.

4e89515709.jpg

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا